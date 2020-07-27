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Распространение нового коронавируса
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В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
Количество жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, превысило 23 тысячи человек, выздоровели более 17,5 тысяч, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:28
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В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:28 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Количество жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, превысило 23 тысячи человек, выздоровели более 17,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 27 июля, в регионе выявлено еще 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом "COVID-19" – 23 172 человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что около 3,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,2 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.
"Уже здоровы 17731 житель Нижегородской области, то есть около 76,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19". За последние три дня, включая выходные, были выписаны еще 446 человек", - подчеркивается в сообщении.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 368 человек.
Всего с начала пандемии в Нижегородской области 556 679 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестированы 3507 жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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