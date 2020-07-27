В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Количество жителей Количество жителей Нижегородской области , заразившихся коронавирусом , превысило 23 тысячи человек, выздоровели более 17,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 27 июля, в регионе выявлено еще 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом "COVID-19" – 23 172 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 3,8 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,2 тысячи человек лечатся в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

"Уже здоровы 17731 житель Нижегородской области, то есть около 76,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19". За последние три дня, включая выходные, были выписаны еще 446 человек", - подчеркивается в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 368 человек.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области 556 679 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестированы 3507 жителей региона.