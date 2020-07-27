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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200727/1574974189.html
Израильские поселенцы подожгли мечеть недалеко от палестинской Рамаллы
Израильские поселенцы подожгли мечеть в городе Аль-Бира в окрестностях Рамаллы на Западном берегу, сообщило агентство ВАФА. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:26
религия и мировоззрение
саиб орейкат
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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саиб орейкат, новости - религия и мировоззрение, хамас, израиль, в мире

Израильские поселенцы подожгли мечеть недалеко от палестинской Рамаллы

12:26 27.07.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные в городе Рамаллах. Архивное фото
ГАЗА, 27 июл - РИА Новости. Израильские поселенцы подожгли мечеть в городе Аль-Бира в окрестностях Рамаллы на Западном берегу, сообщило агентство ВАФА.
"Поселенцы ворвались в город на рассвете, написали расистские лозунги на внутренних стенах мечети и подожги здание", - цитирует агентство заявление мэра Аль-Биры Аззама Исмаила.
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Действия поселенцев осудил секретарь исполкома ООП Саиб Орейкат.
"Сегодня утром израильские поселенцы подожгли мечеть в городе Аль-Бира, оставив надпись: "Арабов - в осаду, эта земля для евреев". Это расизм и апартеид", - сказал Орейкат РИА Новости.
Представитель движения ХАМАС Хазем Кассем в разговоре с агентством назвал действия израильских поселенцев варварством и враждебностью и неуважением к другим религиям и местам поклонения.
РИА Новости обратились за комментариями к полиции Израиля. В пресс-службе ведомства на запрос агентства сообщили, что пока не располагают подтвержденной информацией об этом инциденте.
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Религия и мировоззрениеСаиб ОрейкатНовости - Религия и мировоззрениеХамасИзраильВ мире
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