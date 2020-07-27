Израильские поселенцы подожгли мечеть недалеко от палестинской Рамаллы

"Поселенцы ворвались в город на рассвете, написали расистские лозунги на внутренних стенах мечети и подожги здание", - цитирует агентство заявление мэра Аль-Биры Аззама Исмаила.

"Сегодня утром израильские поселенцы подожгли мечеть в городе Аль-Бира, оставив надпись: "Арабов - в осаду, эта земля для евреев". Это расизм и апартеид", - сказал Орейкат РИА Новости.