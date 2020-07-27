Израильские поселенцы подожгли мечеть недалеко от палестинской Рамаллы

ГАЗА, 27 июл - РИА Новости. Израильские поселенцы подожгли мечеть в городе Аль-Бира в окрестностях Рамаллы на Западном берегу, сообщило агентство ВАФА.
"Поселенцы ворвались в город на рассвете, написали расистские лозунги на внутренних стенах мечети и подожги здание", - цитирует агентство заявление мэра Аль-Биры Аззама Исмаила.
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Действия поселенцев осудил секретарь исполкома ООП Саиб Орейкат.
"Сегодня утром израильские поселенцы подожгли мечеть в городе Аль-Бира, оставив надпись: "Арабов - в осаду, эта земля для евреев". Это расизм и апартеид", - сказал Орейкат РИА Новости.
Представитель движения ХАМАС Хазем Кассем в разговоре с агентством назвал действия израильских поселенцев варварством и враждебностью и неуважением к другим религиям и местам поклонения.
РИА Новости обратились за комментариями к полиции Израиля. В пресс-службе ведомства на запрос агентства сообщили, что пока не располагают подтвержденной информацией об этом инциденте.