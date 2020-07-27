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Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной
Возникшая в настоящее время обстановка в двусторонних отношениях Китая и США является нежелательной, ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:26
китай
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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60
китай, сша, в мире

Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной

12:26 27.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Возникшая в настоящее время обстановка в двусторонних отношениях Китая и США является нежелательной, ответственность за это полностью лежит на Вашингтоне, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В понедельник внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что генконсульство США в Чэнду официально закрылось в 10.00 по местному времени (05.00 мск) в соответствии с требованием китайской стороны. После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию генконсульства через главные ворота и приняли его в свое ведение.
"Возникшая в настоящее время между Китаем и США ситуация нежелательная для нас. Ответственность полностью лежит на американской стороне. Мы вновь призываем американскую сторону исправить свои ошибочные действия и создать необходимые условия для того, чтобы двусторонние отношения вернулись на нормальную колею развития", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
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МИД КНР в свою очередь 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства законным и необходимым ответом.
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