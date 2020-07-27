Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной

В понедельник внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что генконсульство США в Чэнду официально закрылось в 10.00 по местному времени (05.00 мск) в соответствии с требованием китайской стороны. После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию генконсульства через главные ворота и приняли его в свое ведение.