Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной

В понедельник внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что генконсульство США в Чэнду официально закрылось в 10.00 по местному времени (05.00 мск) в соответствии с требованием китайской стороны. После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию генконсульства через главные ворота и приняли его в свое ведение.
"Возникшая в настоящее время между Китаем и США ситуация нежелательная для нас. Ответственность полностью лежит на американской стороне. Мы вновь призываем американскую сторону исправить свои ошибочные действия и создать необходимые условия для того, чтобы двусторонние отношения вернулись на нормальную колею развития", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
МИД КНР в свою очередь 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства законным и необходимым ответом.