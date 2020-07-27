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В МЧС предупредили о ливнях с грозой и сильным ветром в КБР
Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Кабардино-Балкарии, они могут продлиться три дня, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС предупредили о ливнях с грозой и сильным ветром в КБР

12:24 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Кабардино-Балкарии, они могут продлиться три дня, сообщает региональное ГУМЧС.
"По данным, представленным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 12-14 часов и до конца суток 27 июля, а также в течение суток 28 и 29 июля на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.
В связи с этим есть вероятность происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, подмывом опор мостов, а также повреждением объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.
Машина прокуратуры
24 июля, 11:02
Прокуратура начала проверку после ливня, подтопившего улицы в Казани
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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