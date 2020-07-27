В МЧС предупредили о ливнях с грозой и сильным ветром в КБР

НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Кабардино-Балкарии, они могут продлиться три дня, сообщает региональное ГУМЧС.

"По данным, представленным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 12-14 часов и до конца суток 27 июля, а также в течение суток 28 и 29 июля на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

По данным МЧС , на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.