Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры

МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Власти испанского автономного сообщества Каталония готовы ужесточить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться, заявил глава женералитета Ким Торра

"Сейчас переломные дни, чтобы выяснить, сможем ли мы путем солидарности и коллективных усилий исправить ситуацию. Ситуация критическая, и, если мы не сможем ее остановить, должны будем отступить (то есть ужесточить меры – ред.)", - заявил Торра в телевизионном обращении. Он назвал увеличение заражений в регионе вызывающим "большую озабоченность", и сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была в начале марта, то есть до начала эпидемии в Испании.

Он призвал жителей Каталонии следовать рекомендациям эпидемиологов и в ближайшие дни сократить социальные контакты.

"Сейчас самые решающие дни лета, и в руках всех – избежать ситуации, которая может привести к худшему и откату назад, чего никто не хочет", - добавил Торра.

Ранее власти Каталонии рекомендовали не выходить без крайней необходимости из домов жителям ряда регионов, в том числе Барселоны, некоторых районов Льейды и Фигераса, запретили собираться компаниями более десяти человек, посещение баров и ресторанов ограничено 50% вместимости, все ночные заведения не работают. Однако большая часть жителей не следуют рекомендациям властей и медиков.