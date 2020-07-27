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Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
Власти испанского автономного сообщества Каталония готовы ужесточить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться, заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:25
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туризм, новости - туризм, испания, коронавирус covid-19, ким торра, каталония, в мире

Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры

12:23 27.07.2020 (обновлено: 12:25 27.07.2020)
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© Фото : предоставлено правительством КаталонииГлава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
© Фото : предоставлено правительством Каталонии
МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония готовы ужесточить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться, заявил глава женералитета Ким Торра.
"Сейчас переломные дни, чтобы выяснить, сможем ли мы путем солидарности и коллективных усилий исправить ситуацию. Ситуация критическая, и, если мы не сможем ее остановить, должны будем отступить (то есть ужесточить меры – ред.)", - заявил Торра в телевизионном обращении. Он назвал увеличение заражений в регионе вызывающим "большую озабоченность", и сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была в начале марта, то есть до начала эпидемии в Испании.
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Он призвал жителей Каталонии следовать рекомендациям эпидемиологов и в ближайшие дни сократить социальные контакты.
"Сейчас самые решающие дни лета, и в руках всех – избежать ситуации, которая может привести к худшему и откату назад, чего никто не хочет", - добавил Торра.
Ранее власти Каталонии рекомендовали не выходить без крайней необходимости из домов жителям ряда регионов, в том числе Барселоны, некоторых районов Льейды и Фигераса, запретили собираться компаниями более десяти человек, посещение баров и ресторанов ограничено 50% вместимости, все ночные заведения не работают. Однако большая часть жителей не следуют рекомендациям властей и медиков.
Ситуация в Каталонии начала ухудшаться две недели назад – число выявленных случаев заболевания за это время составило 8,5 тысячи человек, за последнюю неделю – 4,8 тысячи.
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