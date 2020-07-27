https://ria.ru/20200727/1574973977.html
Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
Власти испанского автономного сообщества Каталония готовы ужесточить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться, заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:23
2020-07-27T12:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МАДРИД, 27 июл – РИА Новости.
Власти испанского автономного сообщества Каталония
готовы ужесточить карантинные меры, если эпидемиологическая ситуация в регионе продолжит ухудшаться, заявил глава женералитета Ким Торра
.
"Сейчас переломные дни, чтобы выяснить, сможем ли мы путем солидарности и коллективных усилий исправить ситуацию. Ситуация критическая, и, если мы не сможем ее остановить, должны будем отступить (то есть ужесточить меры – ред.)", - заявил Торра в телевизионном обращении. Он назвал увеличение заражений в регионе вызывающим "большую озабоченность", и сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была в начале марта, то есть до начала эпидемии в Испании.
Он призвал жителей Каталонии следовать рекомендациям эпидемиологов и в ближайшие дни сократить социальные контакты.
"Сейчас самые решающие дни лета, и в руках всех – избежать ситуации, которая может привести к худшему и откату назад, чего никто не хочет", - добавил Торра.
Ранее власти Каталонии рекомендовали не выходить без крайней необходимости из домов жителям ряда регионов, в том числе Барселоны, некоторых районов Льейды и Фигераса, запретили собираться компаниями более десяти человек, посещение баров и ресторанов ограничено 50% вместимости, все ночные заведения не работают. Однако большая часть жителей не следуют рекомендациям властей и медиков.
Ситуация в Каталонии начала ухудшаться две недели назад – число выявленных случаев заболевания за это время составило 8,5 тысячи человек, за последнюю неделю – 4,8 тысячи.