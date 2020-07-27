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Интерес к биткоину растет, заявили эксперты
Интерес к самой популярной криптовалюте - биткоину - продолжает расти, инвесторы верят в его перспективы, и рекорд цены ещё впереди, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:22
арсений поярков
ракиб
госдума рф
федеральная резервная система сша
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_0:0:3165:1781_1400x0_80_0_0_9a8072143a8341e2a46038bb336c728d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений поярков, ракиб, госдума рф, федеральная резервная система сша, экономика

Интерес к биткоину растет, заявили эксперты

12:22 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Интерес к самой популярной криптовалюте - биткоину - продолжает расти, инвесторы верят в его перспективы, и рекорд цены ещё впереди, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В воскресенье цена самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые превысила отметку в 10 тысяч долларов с начала июня, достигнув 10 018 долларов. На 11.19 мск понедельника цена биткоина продолжает расти и достигает 10 166 долларов.
Криптовалюта биткоин
26 июля, 22:57
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает, что это естественная для рынка ситуация, так как спрос превышает предложение. "Minecraft сокращают продажи, а количество желающих вложить средства растёт. Учитывая, какие средства ФРС и центробанки вкладывают в экономику - это процесс будет нарастать... Интерес никуда не пропал - люди верят в его перспективы. Мы увидим ещё рекорд цены на него", - заявил он.
С тем, что у биткоина есть фундаментальные причины для роста, согласен и глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков. К таким причинам эксперт отнес статус единственной надежной, децентрализованной, относительно анонимной криптовалюты, увеличение денежной массы в мире, фискальное давление на участников хозяйственной деятельности по всему миру.
"В таких условиях биткоин обречен на рост. С другой стороны, в силу ряда обстоятельств этот актив в обозримом будущем будет сохранять высокую волатильность, поэтому рост и серьезные падения регулярно сменяют друг друга", - заключил Поярков.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
16 июля, 20:14Президентские выборы в США - 2020
Байден попросил денег на избирательную кампанию вместо биткоинов
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Арсений ПоярковРАКИБГосдума РФФедеральная резервная система СШАЭкономика
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