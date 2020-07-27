Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске, сообщила пресс-служба партии.
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19.
По данным минздрава края, на вечер воскресенья зарегистрировано более 6,97 тысячи заболевших, из них 52 умерли, вылечились более 4,1 тысячи человек. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы.