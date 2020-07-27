Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске

Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.