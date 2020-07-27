Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574973892.html
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:22
сергей фургал
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
москва
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948069_0:180:2686:1690_1400x0_80_0_0_75321583a0083ee265ac6c2fbb79b1b3.jpg
https://ria.ru/20200726/1574944634.html
https://ria.ru/20200716/1574455984.html
зачем? Рассказать об их сепаратизме?
11
4
москва
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948069_0:180:2686:1690_1400x0_80_0_0_75321583a0083ee265ac6c2fbb79b1b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948069_0:0:2686:2015_1400x0_80_0_0_3d0d7bc7597fe0498f6dd82365bb3b9e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948069_30:0:2078:2048_1400x0_80_0_0_4db22c38c1505d649d7be75af16b8f67.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, шнур (сергей шнуров), владимир путин, москва, хабаровск, общество

Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске

12:22 27.07.2020
2679
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске, сообщила пресс-служба партии.
"Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения", - говорится в сообщении.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
26 июля, 16:29
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин в понедельник снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Самые массовые митинги проходят по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тысяч человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тысяч человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19.
По данным минздрава края, на вечер воскресенья зарегистрировано более 6,97 тысячи заболевших, из них 52 умерли, вылечились более 4,1 тысячи человек. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы.
Борис Титов и Сергей Шнуров на съезде Всероссийской политической Партии РОСТА
16 июля, 17:17Культура
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
6500639
Обсудить 4
Сергей ФургалШнур (Сергей Шнуров)Владимир ПутинМоскваХабаровскОбщество
Популярные комментарии
зачем? Рассказать об их сепаратизме?
27 июля, 12:24
О Ольга Занкова
800030
Рекомендуем
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Интерес к биткоину растет, заявили эксперты
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около тысячи человек
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
Гечек, Турция
Туроператор "Интурист" объявил о старте продаж туров в Турцию
Сергей Шнуров
Шнуров считает, что Дегтярев находится в сложнейшей ситуации
Перспективный экраноплан А-080 Чайка-3
В Хабаровском крае планируют запустить производство экранопланов
Украинские военнослужащие
Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
Машина скорой помощи на улице Москвы
Под Вологдой мужчина и его сын утонули в реке
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая объяснил, почему чиновники вошли в генконсульство США в Чэнду
Здание правительства Украины в Киеве
Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Города мира. Париж
СМИ: на Мартинике активисты снесли и разбили памятник супруге Наполеона
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния