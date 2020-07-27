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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 156 человек, выздоровели 570, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:22
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом

12:22 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 156 человек, выздоровели 570, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждении здравоохранения находится один человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 156 человек, всего за время пандемии выздоровели 570 человек, зафиксированы пять летальных случаев. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 428 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 65 656 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1616 человек, выздоровели 36 122 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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