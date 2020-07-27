В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждении здравоохранения находится один человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 156 человек, всего за время пандемии выздоровели 570 человек, зафиксированы пять летальных случаев. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 428 человек.