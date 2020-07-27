https://ria.ru/20200727/1574973807.html
В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 156 человек, выздоровели 570, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:22
2020-07-27T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости.
Два новых случая заражения коронавирусом
зафиксировали в вооруженных силах Украины
за минувшие сутки, всего болеют 156 человек, выздоровели 570, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ
.
"За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждении здравоохранения находится один человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 156 человек, всего за время пандемии выздоровели 570 человек, зафиксированы пять летальных случаев. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 428 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 65 656 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1616 человек, выздоровели 36 122 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.