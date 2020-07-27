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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 81
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, мужчина имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрирован 81 летальный случай,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 81

12:18 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, мужчина имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрирован 81 летальный случай, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 85 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего в регионе… скончался 81 человек, в том числе мужчина 80 лет, страдавший онкологическим заболеванием, а также заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 33 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, три человека заразились от ранее заболевших, еще один – после возвращения из Оренбургской области.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6697 случаев заражения коронавирусом, 4461 человек выздоровел.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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