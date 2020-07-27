В Самарской области число жертв коронавируса достигло 81

САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области , мужчина имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрирован 81 летальный случай, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В понедельник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 85 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего в регионе… скончался 81 человек, в том числе мужчина 80 лет, страдавший онкологическим заболеванием, а также заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 33 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, три человека заразились от ранее заболевших, еще один – после возвращения из Оренбургской области

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6697 случаев заражения коронавирусом, 4461 человек выздоровел.