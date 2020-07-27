В Хабаровском крае планируют запустить производство экранопланов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Компания " Компания " ОРИОН " планирует запустить производство экранопланов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

"Сейчас обсуждается возможность поддержки проекта со стороны финансовых институтов развития Дальнего Востока. Для этого идет подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума. Наше агентство готово оказать инвесторам содействие в подборе мер государственной и региональной поддержки, помочь с подготовкой документов и разработкой бизнес-плана. Мы поможем определить место локализации производства в Комсомольске-на-Амуре", – передает слова директора АПИ в Комсомольске-на-Амуре Алексея Чепурных пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, сейчас обсуждается создание головного образца экраноплана вместимостью до 50 пассажиров, а также организация коммерческой эксплуатации на маршрутах по территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.