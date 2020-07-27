Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574973611.html
В Хабаровском крае планируют запустить производство экранопланов
Компания "ОРИОН" планирует запустить производство экранопланов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:18
научно-производственная организация "орион"
комсомольск-на-амуре
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150501/97/1505019749_0:49:1747:1032_1400x0_80_0_0_821b8f7706ae6d4d65b834ad72e944a9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200518/1571597570.html
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150501/97/1505019749_0:49:1747:1032_1400x0_80_0_0_821b8f7706ae6d4d65b834ad72e944a9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150501/97/1505019749_154:0:1594:1080_1400x0_80_0_0_f0c1b83f0df3f8efafb33e3478aafe17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150501/97/1505019749_334:0:1414:1080_1400x0_80_0_0_bec7d775d642174a0fb1df37c7780751.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
научно-производственная организация "орион", комсомольск-на-амуре, общество

В Хабаровском крае планируют запустить производство экранопланов

12:18 27.07.2020
1005
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Перспективный экраноплан А-080 "Чайка-3"
Перспективный экраноплан А-080 Чайка-3
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Компания "ОРИОН" планирует запустить производство экранопланов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
"Сейчас обсуждается возможность поддержки проекта со стороны финансовых институтов развития Дальнего Востока. Для этого идет подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума. Наше агентство готово оказать инвесторам содействие в подборе мер государственной и региональной поддержки, помочь с подготовкой документов и разработкой бизнес-плана. Мы поможем определить место локализации производства в Комсомольске-на-Амуре", – передает слова директора АПИ в Комсомольске-на-Амуре Алексея Чепурных пресс-служба.
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
18 мая, 10:23Сказано в эфире
"Морской монстр". Почему в США боятся создания в РФ нового экранопланаАмериканские СМИ рассказали о "морском монстре" из России. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал публикацию.
Как отметили в пресс-службе, сейчас обсуждается создание головного образца экраноплана вместимостью до 50 пассажиров, а также организация коммерческой эксплуатации на маршрутах по территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.
Как сообщает пресс-служба, компания "ОРИОН" занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по тематике экранопланов и экранолетов. За время производства собрано шесть двухмоторных экранопланов "Орион-14" для нужд российских пограничных служб; реализуется контракт на поставку шесть машин в Иран, из них три уже поставлены и приняты заказчиком. Создан прототип двухмоторного экраноплана "Орион-20", образец принял участие в учениях МЧС по ликвидации пожаров и ЧС, опыт использования был признан успешным.
4010001
Обсудить 0
Научно-производственная организация "Орион"Комсомольск-на-АмуреОбщество
Рекомендуем
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 81
LIVE: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция
Подтопленные дома в Амурской области
Из подтопленных ливнями домов в Приамурье уходит вода
Президент Украины Владимир Зеленский
Уровень недоверия к Зеленскому на Украине вырос до 53%, показал опрос
Пульт управления в операторной установке производства водорода
На Украине заявили о планах построить завод по производству водорода
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Бывший пресс-секретарь патриарха издал "дневник священника в фейсбуке"
Израильские военные в городе Рамаллах
Израильские поселенцы подожгли мечеть недалеко от палестинской Рамаллы
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая объяснил, почему чиновники вошли в генконсульство США в Чэнду
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Туроператоры массово переносят туры в закрытые страны на август
Полиция в Австралии
Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Шнуров снимет документальный фильм о митингах в Хабаровске
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Здание правительства Украины в Киеве
Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния