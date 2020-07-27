https://ria.ru/20200727/1574973611.html
В Хабаровском крае планируют запустить производство экранопланов
Компания "ОРИОН" планирует запустить производство экранопланов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:18
2020-07-27T12:18
научно-производственная организация "орион"
комсомольск-на-амуре
общество
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комсомольск-на-амуре
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150501/97/1505019749_0:49:1747:1032_1400x0_80_0_0_821b8f7706ae6d4d65b834ad72e944a9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
научно-производственная организация "орион", комсомольск-на-амуре, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Компания "ОРИОН
" планирует запустить производство экранопланов в Комсомольске-на-Амуре
Хабаровского края, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
"Сейчас обсуждается возможность поддержки проекта со стороны финансовых институтов развития Дальнего Востока. Для этого идет подготовка бизнес-плана и инвестиционного меморандума. Наше агентство готово оказать инвесторам содействие в подборе мер государственной и региональной поддержки, помочь с подготовкой документов и разработкой бизнес-плана. Мы поможем определить место локализации производства в Комсомольске-на-Амуре", – передает слова директора АПИ в Комсомольске-на-Амуре Алексея Чепурных пресс-служба.
Как отметили в пресс-службе, сейчас обсуждается создание головного образца экраноплана вместимостью до 50 пассажиров, а также организация коммерческой эксплуатации на маршрутах по территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.
Как сообщает пресс-служба, компания "ОРИОН" занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по тематике экранопланов и экранолетов. За время производства собрано шесть двухмоторных экранопланов "Орион-14" для нужд российских пограничных служб; реализуется контракт на поставку шесть машин в Иран, из них три уже поставлены и приняты заказчиком. Создан прототип двухмоторного экраноплана "Орион-20", образец принял участие в учениях МЧС по ликвидации пожаров и ЧС, опыт использования был признан успешным.