https://ria.ru/20200727/1574973466.html
Уровень недоверия к Зеленскому на Украине вырос до 53%, показал опрос
Уровень недоверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 53%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:16
2020-07-27T12:16
денис шмыгаль
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Уровень недоверия жителей Украины
к президенту Владимиру Зеленскому
вырос до 53%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее в июле фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива опубликовал результаты похожего опроса. Тогда Зеленскому доверяли 44% жителей Украины, не доверяли – 49%.
"Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент В. Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в понедельник. Остальные респонденты не определились с ответом либо отказались отвечать.
Кроме того, спикеру Верховной рады
Дмитрию Разумкову доверяет 21% респондентов (не доверяют 57%). Премьеру Украины Денису Шмыгалю
доверяют только 11%, четверть опрошенных его не знают и более половины – не доверяют.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву
территорий Донбасса
, в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.