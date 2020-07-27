Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574973466.html
Уровень недоверия к Зеленскому на Украине вырос до 53%, показал опрос
Уровень недоверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 53%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:16
денис шмыгаль
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
https://ria.ru/20200727/1574955173.html
https://ria.ru/20200630/1573685062.html
2
донбасс
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1983_1400x0_80_0_0_22e50992d2baa383b12e25e52cd81d7b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_68:0:2116:2048_1400x0_80_0_0_a2dab37f7f1906774a16daa38c43d55e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Уровень недоверия к Зеленскому на Украине вырос до 53%, показал опрос

12:16 27.07.2020
281
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Уровень недоверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому вырос до 53%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее в июле фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива опубликовал результаты похожего опроса. Тогда Зеленскому доверяли 44% жителей Украины, не доверяли – 49%.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Вчера, 02:54
Пушков рассказал о страхе Зеленского
"Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент В. Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в понедельник. Остальные респонденты не определились с ответом либо отказались отвечать.
Кроме того, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяет 21% респондентов (не доверяют 57%). Премьеру Украины Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть опрошенных его не знают и более половины – не доверяют.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
Президент Украины Владимир Зеленский
30 июня, 14:45
Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос
1161000
Обсудить 2
Денис ШмыгальДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Подтопленные дома в Амурской области
Из подтопленных ливнями домов в Приамурье уходит вода
Украинские военнослужащие
Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Бывший пресс-секретарь патриарха издал "дневник священника в фейсбуке"
Перспективный экраноплан А-080 Чайка-3
В Хабаровском крае планируют запустить производство экранопланов
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая объяснил, почему чиновники вошли в генконсульство США в Чэнду
Здание правительства Украины в Киеве
Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией
Города мира. Париж
СМИ: на Мартинике активисты снесли и разбили памятник супруге Наполеона
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 81
Прохожие на улице Крещатик в Киеве
Две трети украинцев считают, что экономическое положение ухудшилось
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Участвовать в следующих учениях Sea Breeze пригласили более 50 стран
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной
Пульт управления в операторной установке производства водорода
На Украине заявили о планах построить завод по производству водорода
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
Власти Каталонии готовы ужесточить карантинные меры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния