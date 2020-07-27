Уровень недоверия к Зеленскому на Украине вырос до 53%, показал опрос

"Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент В. Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в понедельник. Остальные респонденты не определились с ответом либо отказались отвечать.

Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.