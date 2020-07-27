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Актер из сериала "Сорвиголова" раскритиковал бывшего главу Marvel TV
Актер Питер Шинкода, известный по роли мага Нобу в сериале Netflix "Сорвиголова" (основан на комиксах Marvel), во время онлайн-беседы на YouTube заявил, что... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, marvel comics, youtube

Актер из сериала "Сорвиголова" раскритиковал бывшего главу Marvel TV

18:27 27.07.2020
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© Marvel Entertainment, 2015-2018Кадр из сериала "Сорвиголова"
Кадр из сериала Сорвиголова
© Marvel Entertainment, 2015-2018
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Актер Питер Шинкода, известный по роли мага Нобу в сериале Netflix "Сорвиголова" (основан на комиксах Marvel), во время онлайн-беседы на YouTube заявил, что продюсер и бывший глава Marvel TV Джеф Лоуб (покинул пост в 2019 году) произнес антиазиатские комментарии во время производства шоу, сообщает ET Canada.
По его словам, Лоуб велел авторам избавиться от предысторий как его персонажа, так и Мадам Гао (одна из основателей организации "Рука") в исполнении гонконгской актрисы Вай Чинг Хо.

"Мне бы не хотелось об этом говорить, но я должен воспользоваться этим моментом, так как молчать больше нельзя. Джеф Лоуб обратился к команде сценаристов и сказал им не писать большие роли для Нобу и Гао. Многие авторы и создатели других шоу неоднократно подтверждали, что никому нет дела до китайцев и азиатов. Вспомните хотя бы трилогию Marvel "Блейд", в которой Уэсли Снайпс убивал по 200 азиатов в каждом фильме. Всем безразлично", – уверен Шинкода.

По его словам, из-за этого указания сценаристам пришлось сделать сюжетную линию его персонажа минимальной.

"Авторы сказали мне, что сожалеют об этом, и не хотели так поступать, но иначе не могли. Мне же пришлось работать с тем, что есть", – подчеркнул актер.

Супергеройский сериал "Сорвиголова", снятый режиссером Дрю Годдардом, показывали на стриминговой платформе Netflix с 2015 по 2018 год. Главную роль, Мэтта Мердока (Сорвиголова) – человека со сверхспособностями в шоу исполнил Чарли Кокс ("Звездная пыль", 2007 год).
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