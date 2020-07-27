Актер из сериала "Сорвиголова" раскритиковал бывшего главу Marvel TV

"Мне бы не хотелось об этом говорить, но я должен воспользоваться этим моментом, так как молчать больше нельзя. Джеф Лоуб обратился к команде сценаристов и сказал им не писать большие роли для Нобу и Гао. Многие авторы и создатели других шоу неоднократно подтверждали, что никому нет дела до китайцев и азиатов. Вспомните хотя бы трилогию Marvel "Блейд", в которой Уэсли Снайпс убивал по 200 азиатов в каждом фильме. Всем безразлично", – уверен Шинкода.