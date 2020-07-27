Актер из сериала "Сорвиголова" раскритиковал бывшего главу Marvel TV

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Актер Питер Шинкода, известный по роли мага Нобу в сериале Netflix "Сорвиголова" (основан на комиксах Marvel), во время онлайн-беседы на YouTube заявил, что продюсер и бывший глава Marvel TV Джеф Лоуб (покинул пост в 2019 году) произнес антиазиатские комментарии во время производства шоу, сообщает ET Canada.
По его словам, Лоуб велел авторам избавиться от предысторий как его персонажа, так и Мадам Гао (одна из основателей организации "Рука") в исполнении гонконгской актрисы Вай Чинг Хо.
"Мне бы не хотелось об этом говорить, но я должен воспользоваться этим моментом, так как молчать больше нельзя. Джеф Лоуб обратился к команде сценаристов и сказал им не писать большие роли для Нобу и Гао. Многие авторы и создатели других шоу неоднократно подтверждали, что никому нет дела до китайцев и азиатов. Вспомните хотя бы трилогию Marvel "Блейд", в которой Уэсли Снайпс убивал по 200 азиатов в каждом фильме. Всем безразлично", – уверен Шинкода.
По его словам, из-за этого указания сценаристам пришлось сделать сюжетную линию его персонажа минимальной.
"Авторы сказали мне, что сожалеют об этом, и не хотели так поступать, но иначе не могли. Мне же пришлось работать с тем, что есть", – подчеркнул актер.
Супергеройский сериал "Сорвиголова", снятый режиссером Дрю Годдардом, показывали на стриминговой платформе Netflix с 2015 по 2018 год. Главную роль, Мэтта Мердока (Сорвиголова) – человека со сверхспособностями в шоу исполнил Чарли Кокс ("Звездная пыль", 2007 год).