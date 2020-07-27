В Алтайском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Снижение заболеваемости Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алтайском крае , сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 374, в течение уже полутора недель на территории Алтайского края отмечается ежедневное снижение уровня заболеваемости… темпы ежедневного прироста составляют в последние дни 1,6-1,7%, притом что ещё полторы-две недели назад он составлял 2,4%, при этом в предыдущие периоды цифры доходили до 4,7% ежедневного прироста", - сказала Калинина.

За сутки в Алтайском крае выявили 134 новых инфицированных коронавирусом. Ещё 10 дней назад показатели превышали 200 заболевших в день.

"Мы на сегодняшний день я не скажу, что какими-то катастрофическими темпами снижаемся, но идёт снижение заболеваемости. Связано это, конечно, с тем, что были ужесточены отдельные меры, был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима как гражданами, так и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - уточнила Калинина.

Вместе с сокращением заболеваемости в Алтайском крае снизилась загрузка "ковидных" госпиталей: ранее она достигала 81%, сейчас, по данным главы регионального минздрава Дмитрия Попова, составляет 67%.