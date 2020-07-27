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Распространение нового коронавируса
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В Алтайском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса
Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, общество

В Алтайском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:15 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 374, в течение уже полутора недель на территории Алтайского края отмечается ежедневное снижение уровня заболеваемости… темпы ежедневного прироста составляют в последние дни 1,6-1,7%, притом что ещё полторы-две недели назад он составлял 2,4%, при этом в предыдущие периоды цифры доходили до 4,7% ежедневного прироста", - сказала Калинина.
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За сутки в Алтайском крае выявили 134 новых инфицированных коронавирусом. Ещё 10 дней назад показатели превышали 200 заболевших в день.
"Мы на сегодняшний день я не скажу, что какими-то катастрофическими темпами снижаемся, но идёт снижение заболеваемости. Связано это, конечно, с тем, что были ужесточены отдельные меры, был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима как гражданами, так и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - уточнила Калинина.
Вместе с сокращением заболеваемости в Алтайском крае снизилась загрузка "ковидных" госпиталей: ранее она достигала 81%, сейчас, по данным главы регионального минздрава Дмитрия Попова, составляет 67%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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