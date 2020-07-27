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СМИ: на Мартинике активисты снесли и разбили памятник супруге Наполеона
Сторонники независимости французской Мартиники снесли и разбили памятник Жозефине Богарне – уроженке карибского острова и первой супруге Наполеона Бонапарта,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:11
франция
мартиника
в мире
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франция
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, мартиника, в мире

СМИ: на Мартинике активисты снесли и разбили памятник супруге Наполеона

12:11 27.07.2020
276
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сторонники независимости французской Мартиники снесли и разбили памятник Жозефине Богарне – уроженке карибского острова и первой супруге Наполеона Бонапарта, сообщает портал France-Antilles.
Акция активистов коллектива RVN ("Красный, зеленый, черный" – цвета неофициального флага Мартиники) состоялась в воскресенье в Фор-де-Франс – административном центре заморского департамента Франции. Ранее они предъявили мэру города ультиматум с требованием убрать статую императрицы до 26 июля.
На опубликованных фотографиях видно, как участники акции разбивают молотками памятник, сорванный с постамента тросами. Такой же участи подверглась статуя Пьера Белэна д'Эшамбука, который в 1635 году основал первое поселение на Мартинике.
Мэр Фор-де-Франса предупредил об ответственности за "разрушительные действия в общественном пространстве". Префект департамента также осудил разрушение памятников, назвав их авторов "агрессивным меньшинством".
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