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МИД Китая объяснил, почему чиновники вошли в генконсульство США в Чэнду
Представители компетентных органов Китая вошли в здание генконсульства США в Чэнду и приняли его в свое ведение в ответ на незаконное вторжение американских... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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мид кнр, китай, сша, в мире

МИД Китая объяснил, почему чиновники вошли в генконсульство США в Чэнду

12:10 27.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Представители компетентных органов Китая вошли в здание генконсульства США в Чэнду и приняли его в свое ведение в ответ на незаконное вторжение американских правоохранителей в здание генконсульства Китая в Хьюстоне, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китай в субботу выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне, после того как его покинули китайские дипломаты.
Полицейский стоит перед зданием бывшего консульства США в Чэнду, провинция Сычуань, Китай
Вчера, 06:30
Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду
В понедельник внешнеполитическое ведомство Китая сообщило, что генконсульство США в Чэнду официально закрылось в 10:00 (05:00 мск) по местному времени в соответствии с требованием китайской стороны. После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию генконсульства через главные ворота и приняли его в свое ведение.
"Это был необходимый ответ на незаконные действия США по закрытию генконсульства КНР в Хьюстоне и вторжению в здание", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
Он пояснил, что закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне было временным, а здание является государственной собственностью Китая, поэтому американские власти не имели права вторгаться в него.
"США грубо нарушили нормы международного права и базовые принципы международных отношений, естественно у Китая есть законное право на ответные действия для защиты своих законных прав", - заявил Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос почему представители китайских властей прошли на территорию генкосульства США в Чэнду.
Генеральное консульство Китая в Хьюстоне было первым консульским учреждением Китая, открытым в США после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году. Консульский округ в Хьюстоне отвечал за восемь штатов, в том числе Техас, Оклахома, Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Флорида. В настоящее время на территории США в дополнение к посольству в Вашингтоне функционируют четыре генконсульства Китая, в частности в Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин. У США также кроме посольства в Пекине на территории материкового Китая действуют четыре генконсульства, в Гуанчжоу, Ухане, Шанхае и Шэньяне.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
25 июля, 08:31
СМИ: китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне
9242011
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МИД КНРКитайСШАВ мире
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