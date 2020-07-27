https://ria.ru/20200727/1574972595.html
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала за сутки пять нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:06
2020-07-27T12:06
война в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
алеппо
в мире
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https://ria.ru/20200727/1574972348.html
латакия (город)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199291_0:370:2731:1906_1400x0_80_0_0_382f0fe9b71570ff35dc1b1af1663e76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире