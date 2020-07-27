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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала за сутки пять нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:06
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война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:06 27.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия зафиксировала за сутки пять нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб – четыре. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции - в населенном пункте Джубб-эс-Сафа (провинция Алеппо) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны, в населенном пункте Телль-Чольпарат (провинция Хасеке) выдали также 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
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