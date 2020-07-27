НТЭК заказала исследование о новых принципах работы в Арктике

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске. Архивное фото

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) заказала исследование на тему разработки новых принципов хозяйствования в арктических зонах после аварии на ТЭЦ-3 в Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) заказала исследование на тему разработки новых принципов хозяйствования в арктических зонах после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске , начальная (максимальная) цен контракта составляет 32,8 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Научно-исследовательские работы по теме: Новые принципы хозяйствования в арктических зонах… в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в результате аварийного розлива нефтепродуктов (ТЭЦ-3, резервуар №5 ХАДТ)", - сформулирован предмет закупки.

Указано, что закупка осуществляется "вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы".

Документация к тендеру не прилагается. Закупка была проведена у единого поставщика, договор был заключен 22 июля, название компании-исполнителя не указывается.

Заказчик ожидает выполнения работ в срок с 25 июля по 30 декабря.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.