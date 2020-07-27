https://ria.ru/20200727/1574972563.html
НТЭК заказала исследование о новых принципах работы в Арктике
Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) заказала исследование на тему разработки новых принципов хозяйствования в арктических зонах после аварии на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:06
2020-07-27T12:06
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экономика
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) заказала исследование на тему разработки новых принципов хозяйствования в арктических зонах после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
, начальная (максимальная) цен контракта составляет 32,8 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Научно-исследовательские работы по теме: Новые принципы хозяйствования в арктических зонах… в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в результате аварийного розлива нефтепродуктов (ТЭЦ-3, резервуар №5 ХАДТ)", - сформулирован предмет закупки.
Указано, что закупка осуществляется "вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы".
Документация к тендеру не прилагается. Закупка была проведена у единого поставщика, договор был заключен 22 июля, название компании-исполнителя не указывается.
Заказчик ожидает выполнения работ в срок с 25 июля по 30 декабря.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор
оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.