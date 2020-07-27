Бывший пресс-секретарь патриарха издал "дневник священника в фейсбуке"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель университетского храма Святой Мученицы Татианы, известный протоиерей-публицист Владимир Вигилянский издал книгу-дневник "Русский ключ". Она написана на основе собственных эссе в фейсбуке, в том числе на злободневные социально-политические темы, сообщил автор в интервью РИА Новости.

Ключи к смыслам

"Язык социальной сети и язык книги разные. Тем не менее есть некоторые общие цели. Это стремление в жанре "дневника священника" дать православный ответ на любые частные, общественные и государственные вопросы, способ осветить житейские факты и социальные процессы евангельским светом, насытить смыслами исторические события. <…> Современный мир многие скептики называют безумным и даже бессмысленным. Действительно, смыслы — самый ныне дефицитный товар. Одной из задач моего публицистического творчества было создание этих смыслов", — сказал Вигилянский.

В названии книги, по его словам, много конкретных и метафорических смыслов. "Ключ как источник или родник. Для христианского мировоззрения — это, безусловно, Евангелие. Ключ как отмычка, как инструмент для того, чтобы отпереть дверь или замок. И что делать, если ключи от мира, от "покоя и воли" утеряны? И наконец, ключ как способ разгадать исторические коды, понять метафизические шифры, восстановить забытые пароли", — отметил автор "Русского ключа".

При этом русский человек в нашей истории — это человек "на изломе". И он должен иметь "твердую мировоззренческую основу, чтобы не растеряться в хаосе обстоятельств", "ключ к запутанным жизненным и метафизическим головоломкам". "Этот ключ у нас есть. Это стремление к святости, это действенная любовь к Богу и к ближним, это наша вера и надежда на Господа нашего Иисуса Христа, это наша святая Церковь, это исполнение заповедей Божиих. Именно это спасало наш народ на протяжении десяти веков", — убежден Вигилянский.

© Владимир Вигилянский Книга-дневник "Русский ключ" (автор — Владимир Вигилянский) © Владимир Вигилянский Книга-дневник "Русский ключ" (автор — Владимир Вигилянский)

"Личные истории" о патриархах

По собственному признанию автора, в книге есть много воспоминаний о покойном патриархе Алексии Втором, причем "такого, о чем никто не писал".

"То же самое могу сказать и о патриархе Кирилле. Четыре года назад он праздновал свое 70-летие. К этой дате я написал несколько очерков о патриархе, в которых я постарался рассказать несколько личных историй. В книге они тоже есть", — сообщил Вигилянский.

В целом же этот труд посвящен темам, касающимся истории и современности русской мысли, России и Церкви, политики, социальных и нравственных проблем, журналистики, литературы, киноискусства. Есть в книге и отголоски путешествий, воспоминания не только об известных людях, но и о важных событиях, размышления о жизни русских людей за границей, а иностранцев — в России, поиск истоков богоборчества и храмоборчества, а также "национальной идеи" России.

По сути "Русский ключ" — это переложение около 1500 постов-эссе из фейсбука, опубликованных за пять лет начиная с 2014 года. При этом книга выстроена в жанре дневниковых записей за год (с 1 января по 31 декабря) и читать ее можно с любой страницы. Дневниковая форма выбрана потому, что календарь имеет особенное значение в Церкви: каждый день — та или иная памятная дата, наполненная евангельскими образами и духовными смыслами. И дневник дает возможность связать с ними события личной и общественной жизни.

В книге 800 страниц, а запланированный тираж — восемь тысяч экземпляров. Адресаты — люди преимущественно еще не воцерковленные, но считающие себя православными. Таковых в России, по наблюдениям автора, более половины.

© Игорь Палкин Настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский © Игорь Палкин Настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский

Зачем священнику фейсбук

Выступление любого священнослужителя в соцсетях, ведение блога, комментарии под постами других пользователей — все это еще лет десять назад считалось делом крайне спорным и опасным. Многие склонялись к выводу, что ни монаху, ни священнику в соцсетях делать нечего, поскольку это отнимает много времени пастырского служения и вынуждает копаться в "грязи". Но Вигилянский отстаивал "нейтральность" Сети как таковой.

"Интернет-коммуникация нейтральна, как телефон, по которому можно ругаться, а можно объясняться в любви самыми возвышенными словами. Синематограф в начале XX века считался пищей низших классов, но кто так скажет сегодня? Все зависит от того, в чьих руках эти средства общения. И священники, призванные к миссионерству, обязаны научиться новому языку и использовать его в своих целях", — убежден Вигилянский.

В результате настойчивых предложений коллег "показать пример" он завел страницу в фейсбуке. Теперь ее читают более 2000 архиереев, священников, диаконов и монашествующих. У протоиерея 5000 друзей, более 23 000 подписчиков, всего — почти 30 тысяч зарегистрированных читателей.

В настоящее время Вигилянский — настоятель не только церкви Святой Мученицы Татианы при МГУ, но и храма Святителя Василия Великого, известной одноименной православной гимназии, преподаватель магистратуры Сретенской семинарии, член Союза писателей Москвы и популярный церковный публицист. В его фейсбук-аккаунте и книге нашла отражение и деятельность автора в прошлом. В частности, Вигилянский некогда открыл пресс-службу Московской патриархии. А прежде был научным сотрудником Института искусствознания Министерства культуры СССР, членом редколлегии "Огонька", сотрудником "Московских новостей" и "Нью-Йорк таймс", главредом "Русской визы", деканом факультета журналистики Российского православного университета, вел телепрограмму "Как жить по-православному", писал колонки в "Известиях" и "Культуре".