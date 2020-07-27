В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о взятке

"Советским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондратьева В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.