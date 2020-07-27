https://ria.ru/20200727/1574972375.html
В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о взятке
Депутат заксобрания Алтайского края Всеволод Кондратьев заключен под стражу на два месяца по делу о взятке, сообщается на сайте Советского районного суда... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:03
2020-07-27T12:03
новосибирск
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_0:89:1695:1042_1400x0_80_0_0_337365207ee78ae29ce8eb69b606670c.jpg
1
новосибирск
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_0:89:1695:1042_1400x0_80_0_0_337365207ee78ae29ce8eb69b606670c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_94:0:1599:1129_1400x0_80_0_0_374939d41bfda9beca3b9834c18b9943.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_282:0:1411:1129_1400x0_80_0_0_fe1deebe2e7f61ffd98c7215d55cb639.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, алтайский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости.
Депутат заксобрания Алтайского края Всеволод Кондратьев заключен под стражу на два месяца по делу о взятке, сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска
.
"Советским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондратьева В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили, что речь идет о депутате Алтайского закса Всеволоде Кондратьеве.
В суде сообщили, что Кондратьева арестовали на месяц и 30 суток - до 23 сентября.