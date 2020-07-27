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В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о взятке
Депутат заксобрания Алтайского края Всеволод Кондратьев заключен под стражу на два месяца по делу о взятке, сообщается на сайте Советского районного суда... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:03
новосибирск
алтайский край
происшествия
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РИА Новости
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новосибирск, алтайский край, происшествия

В Новосибирске арестовали алтайского депутата по делу о взятке

12:03 27.07.2020
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© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
© РИА Новости / Павел Комаров
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Депутат заксобрания Алтайского края Всеволод Кондратьев заключен под стражу на два месяца по делу о взятке, сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска.
"Советским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондратьева В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда РИА Новости подтвердили, что речь идет о депутате Алтайского закса Всеволоде Кондратьеве.
В суде сообщили, что Кондратьева арестовали на месяц и 30 суток - до 23 сентября.
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