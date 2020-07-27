https://ria.ru/20200727/1574972348.html
В Сирию за сутки вернулись более 80 беженцев из-за рубежа
Более 80 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:03
2020-07-27T12:03
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
дамаск (город)
в мире
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сирия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:177:3014:1872_1400x0_80_0_0_a51a83e449eb95f6f32da917036b2bcf.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире