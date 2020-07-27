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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись более 80 беженцев из-за рубежа
Более 80 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:03
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись более 80 беженцев из-за рубежа

12:03 27.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 80 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 82 беженца (в том числе: женщин – 25, детей – 42). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Также в течение суток 22 беженца вернулись в места постоянного проживания.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружены и уничтожены 36 взрывоопасных предметов.
Подразделения сирийской арабской армии
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