Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в августе

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, как туристы отреагировали на новость о возобновлении международного авиасообщения, сообщает Ostrovok.ru.

В конце прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа 2020 года будут разрешены полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию.

Наибольший интерес пользователей аналитики онлайн-сервиса отметили к турецким направлениям. Так, 24 июля 2020 года количество поисковых запросов на отели в Турции в 2,5 раза превысило аналогичный показатель предыдущей пятницы (17 июля), а 25 июля оказалось в три раза выше, чем неделей ранее.

При этом спрос конвертировался в покупки – число бронирований 24 июля оказалось в 3,3 раза выше, чем неделей ранее, а 25 июля – в четыре раза выше.

Самыми популярными турецкими городами стали Стамбул, Аланья, Анталья, Кемер и Белек. Путешественники в основном оплачивали туры на август (67 процентов), каждый шестой — на сентябрь.

Интерес к отелям в Танзании 24 и 25 июля вырос в 7,5 раз по сравнению с данными за предыдущую неделю, отметили эксперты. Тем не менее, желающих оплатить отдых в этой стране оказалось не так много – количество бронирований незначительное.

В целом Танзания – не самое популярное направление для путешествий у самостоятельных туристов. По итогам 2019 года она заняла лишь 91-е место по количеству бронирований, совершенных пользователями сервиса.