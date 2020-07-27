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Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в августе
Эксперты рассказали, как туристы отреагировали на новость о возобновлении международного авиасообщения, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:28
анталья (провинция)
новости - туризм
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анталья (провинция), новости - туризм, михаил мишустин, великобритания, турция, стамбул, танзания, туризм

Эксперты рассказали, где туристы планируют отдыхать в августе

13:28 27.07.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum
 Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, как туристы отреагировали на новость о возобновлении международного авиасообщения, сообщает Ostrovok.ru.
В конце прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа 2020 года будут разрешены полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию.
Наибольший интерес пользователей аналитики онлайн-сервиса отметили к турецким направлениям. Так, 24 июля 2020 года количество поисковых запросов на отели в Турции в 2,5 раза превысило аналогичный показатель предыдущей пятницы (17 июля), а 25 июля оказалось в три раза выше, чем неделей ранее.
При этом спрос конвертировался в покупки – число бронирований 24 июля оказалось в 3,3 раза выше, чем неделей ранее, а 25 июля – в четыре раза выше.
Самыми популярными турецкими городами стали Стамбул, Аланья, Анталья, Кемер и Белек. Путешественники в основном оплачивали туры на август (67 процентов), каждый шестой — на сентябрь.
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Интерес к отелям в Танзании 24 и 25 июля вырос в 7,5 раз по сравнению с данными за предыдущую неделю, отметили эксперты. Тем не менее, желающих оплатить отдых в этой стране оказалось не так много – количество бронирований незначительное.
В целом Танзания – не самое популярное направление для путешествий у самостоятельных туристов. По итогам 2019 года она заняла лишь 91-е место по количеству бронирований, совершенных пользователями сервиса.
Количетво поисковых запросов на гостиницы Великобритании удвоилось, но число бронирований увеличилось только на четверть. Умеренный интерес к этому направлению можно связать с тем, что в стране по-прежнему сохраняется обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих иностранцев.
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