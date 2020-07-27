Участвовать в следующих учениях Sea Breeze пригласили более 50 стран

"Наша самая большая надежда на следующую декаду: расширить количество стран-участников. В прошлом году участвовали 22 страны, в этом году до ситуации с пандемией у нас были планы привлечь 27 государств. В следующем году мы пригласили более 50 стран для участия", - сказал Гаглиано в ходе телефонной пресс-конференции.

По его словам, расширение числа участников демонстрирует глобальный интерес к стабильности и безопасности в Черном море. "Чем больше стран мы сможем включить в список участников, чем больше союзников у нас будет у этой идеи… Чем сложнее будут учения, тем эффективней мы станем как международное сообщество в ответе на все угрозы безопасности и стабильности в Черном море", - сказал он.