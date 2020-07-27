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Участвовать в следующих учениях Sea Breeze пригласили более 50 стран
Более пятидесяти стран приглашены для участия в следующих совместных учениях НАТО и Украины в Черном море, сообщил американский капитан Джозеф Гаглиано. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:02
черное море
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украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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черное море, министерство обороны украины, украина, в мире

Участвовать в следующих учениях Sea Breeze пригласили более 50 стран

12:02 27.07.2020
449
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более пятидесяти стран приглашены для участия в следующих совместных учениях НАТО и Украины в Черном море, сообщил американский капитан Джозеф Гаглиано.
"Наша самая большая надежда на следующую декаду: расширить количество стран-участников. В прошлом году участвовали 22 страны, в этом году до ситуации с пандемией у нас были планы привлечь 27 государств. В следующем году мы пригласили более 50 стран для участия", - сказал Гаглиано в ходе телефонной пресс-конференции.
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По его словам, расширение числа участников демонстрирует глобальный интерес к стабильности и безопасности в Черном море. "Чем больше стран мы сможем включить в список участников, чем больше союзников у нас будет у этой идеи… Чем сложнее будут учения, тем эффективней мы станем как международное сообщество в ответе на все угрозы безопасности и стабильности в Черном море", - сказал он.
Он не уточнил, планируется ли приглашать Россию для участия в следующих маневрах.
Учения Sea Breeze продолжались всю прошлую неделю. В минобороны Украины маневры охарактеризовали как успешные, сообщив, что в них задействовали две тысячи человек, 23 корабля и 19 самолетов.
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140700716
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Черное мореМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
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