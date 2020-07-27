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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 100 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:58
распространение нового коронавируса
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вахид суприяди (посол индонезии в москве)
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, вахид суприяди (посол индонезии в москве), коронавирусы, здоровье - общество, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч

11:58 27.07.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 100 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За все время коронавирусом в Индонезии заразились 100 303 человека.
С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 4 838 человек, выздоровели 58 173 человека.
Ранее посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди сообщил РИА Новости, что правительство Индонезии надеется приобрести вакцину против COVID-19 российского производства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИндонезияВ мире
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