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После смерти ребенка в ДТП в Туве возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Туве после ДТП, в котором погиб малолетний ребенок и несколько пострадали, сообщается на сайте прокуратуры республики. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:57
республика тыва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика тыва, происшествия

После смерти ребенка в ДТП в Туве возбудили уголовное дело

11:57 27.07.2020
531
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Туве после ДТП, в котором погиб малолетний ребенок и несколько пострадали, сообщается на сайте прокуратуры республики.
"По данному факту 26 июля 2020 года возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследование которого находится на контроле межрайонной прокуратуры. За совершение данного преступления водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
В воскресенье вечером на автодороге "Кызыл - Эрзин" недалеко от села Целинное произошло ДТП – водитель Toyota Alphard выехал на обочину и перевернулся. В машине было 10 человек, в том числе семь детей. Один ребенок скончался.
Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Два ребёнка выписаны на амбулаторное лечение.
Паводок
16 июля, 12:19
В Туве паводок разрушил 10 мостов, размыл 12 дорог и подтопил 125 домов
021100
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Республика ТываПроисшествия
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