После смерти ребенка в ДТП в Туве возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Туве после ДТП, в котором погиб малолетний ребенок и несколько пострадали, сообщается на сайте прокуратуры республики.
"По данному факту 26 июля 2020 года возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследование которого находится на контроле межрайонной прокуратуры. За совершение данного преступления водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.
В воскресенье вечером на автодороге "Кызыл - Эрзин" недалеко от села Целинное произошло ДТП – водитель Toyota Alphard выехал на обочину и перевернулся. В машине было 10 человек, в том числе семь детей. Один ребенок скончался.
Один взрослый и четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести. Два ребёнка выписаны на амбулаторное лечение.