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Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам
Магистратский суд в Австралии признал виновными в участии в драке в общественном месте двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:58
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коронавирус covid-19, австралия, в мире

Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам

11:58 27.07.2020
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© Flickr / Rusty StewartПолиция в Австралии
Полиция в Австралии
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Магистратский суд в Австралии признал виновными в участии в драке в общественном месте двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне паники из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 7News.
Ссора женщин в марте в супермаркете Woolworths была запечатлена на видео, ролик набрал несколько миллионов просмотров. На кадрах видны две женщины - Мериам и Трейза Бебави, тележка которых полностью заполнена упаковками туалетной бумаги, третья женщина сочла это несправедливым и попыталась забрать у посетительниц одну упаковку бумаги, что сильно возмутило семью Бебави. После этого между женщинами завязалась драка, приехала полиция.
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Хотя предстатели семьи Бебави утверждали, что мать и дочь использовали свое право на самооборону, судья заявил, что Мериам "взяла закон в свои руки". "Действия Мериам и Трейзы Бебави привели к тому, что завязалась драка", - признал суд. Отмечается, что женщинам удалось избежать тюремного заключения и штрафа, их приговорили к условному сроку.
Бебави уже подали апелляцию, она будет рассмотрена в окружном суде 14 августа.
На фоне паники из-за коронавируса жители Австралии начали массово скупать туалетную бумагу, консервы и медикаменты. Чтобы избежать подобных инцидентов, крупные австралийские сети супермаркетов установили для покупателей лимит в одну упаковку туалетной бумаги.
Продажа туалетной бумаги в супермаркете
26 июня, 15:57
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