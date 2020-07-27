Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Магистратский суд в Магистратский суд в Австралии признал виновными в участии в драке в общественном месте двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне паники из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 7News

Ссора женщин в марте в супермаркете Woolworths была запечатлена на видео, ролик набрал несколько миллионов просмотров. На кадрах видны две женщины - Мериам и Трейза Бебави, тележка которых полностью заполнена упаковками туалетной бумаги, третья женщина сочла это несправедливым и попыталась забрать у посетительниц одну упаковку бумаги, что сильно возмутило семью Бебави. После этого между женщинами завязалась драка, приехала полиция.

Хотя предстатели семьи Бебави утверждали, что мать и дочь использовали свое право на самооборону, судья заявил, что Мериам "взяла закон в свои руки". "Действия Мериам и Трейзы Бебави привели к тому, что завязалась драка", - признал суд. Отмечается, что женщинам удалось избежать тюремного заключения и штрафа, их приговорили к условному сроку.

Бебави уже подали апелляцию, она будет рассмотрена в окружном суде 14 августа.