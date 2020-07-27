https://ria.ru/20200727/1574971657.html
Суд в Австралии вынес обвинения подравшимся за туалетную бумагу женщинам
Магистратский суд в Австралии признал виновными в участии в драке в общественном месте двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:58
2020-07-27T11:58
коронавирус covid-19
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:19:801:469_1400x0_80_0_0_c6c1f21cb7ebd3a7327caf5e8d03245b.jpg
https://ria.ru/20191217/1562492273.html
https://ria.ru/20200626/1573522440.html
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:19:801:469_1400x0_80_0_0_c6c1f21cb7ebd3a7327caf5e8d03245b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_0:0:713:535_1400x0_80_0_0_d3a7a7b9619c024ba16f45284ec9bfbc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104721/73/1047217333_66:0:601:535_1400x0_80_0_0_30a0e2437e548cad5074b989f5a39fda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, австралия, в мире
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Магистратский суд в Австралии
признал виновными в участии в драке в общественном месте двух женщин, устроивших потасовку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне паники из-за распространения коронавируса, сообщает телеканал 7News
.
Ссора женщин в марте в супермаркете Woolworths была запечатлена на видео, ролик набрал несколько миллионов просмотров. На кадрах видны две женщины - Мериам и Трейза Бебави, тележка которых полностью заполнена упаковками туалетной бумаги, третья женщина сочла это несправедливым и попыталась забрать у посетительниц одну упаковку бумаги, что сильно возмутило семью Бебави. После этого между женщинами завязалась драка, приехала полиция.
Хотя предстатели семьи Бебави утверждали, что мать и дочь использовали свое право на самооборону, судья заявил, что Мериам "взяла закон в свои руки". "Действия Мериам и Трейзы Бебави привели к тому, что завязалась драка", - признал суд. Отмечается, что женщинам удалось избежать тюремного заключения и штрафа, их приговорили к условному сроку.
Бебави уже подали апелляцию, она будет рассмотрена в окружном суде 14 августа.
На фоне паники из-за коронавируса
жители Австралии начали массово скупать туалетную бумагу, консервы и медикаменты. Чтобы избежать подобных инцидентов, крупные австралийские сети супермаркетов установили для покупателей лимит в одну упаковку туалетной бумаги.