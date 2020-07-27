В Госдуме оценили договоренности о прекращении огня в Донбассе

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Продолжительность режима прекращения огня в Донбассе, а также процесс мирного урегулирования на юго-востоке Украины, в первую очередь, зависят от политики руководства в Киеве, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
С 27 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР. На прошлой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
"Сохранение режима перемирия на Донбассе станет демонстрацией способности президента Украины контролировать ситуацию в стране. При этом партия войны во главе с нациствующими элементами не упустит возможности давить на киевское руководство и будет всячески провоцировать обстановку на линии соприкосновения сторон", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский получил огромный кредит доверия от граждан страны, которые поверили, что он настроен вернуть мир Украине. По словам Железняка, если глава государства не оправдает надежд, на его политической карьере можно будет поставить точку.
"Перекинуть ответственность на международные организации, привлечь к решению вопроса миротворцев ОБСЕ или ООН, а тем самым размыть Минские соглашения было бы удобно для главы Украины, поскольку он не демонстрирует самостоятельности в политике и явно боится принимать судьбоносные для страны решения. Но сейчас в первую очередь от руководства в Киеве зависит, насколько долго будет затишье на юго-востоке Украины и как будет проходить процесс мирного урегулирования", - отметил парламентарий.