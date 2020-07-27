В Госдуме оценили договоренности о прекращении огня в Донбассе

"Сохранение режима перемирия на Донбассе станет демонстрацией способности президента Украины контролировать ситуацию в стране. При этом партия войны во главе с нациствующими элементами не упустит возможности давить на киевское руководство и будет всячески провоцировать обстановку на линии соприкосновения сторон", - цитирует Железняка его пресс-служба.