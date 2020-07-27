https://ria.ru/20200727/1574971456.html
Под Норильском началась перекачка водно-топливной смеси по трубопроводу
Началась перекачка по трубопроводу водно-топливной смеси с берегов реки Амбарной в районе разлива нефтепродуктов под Норильском, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:54
2020-07-27T11:54
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости.
Началась перекачка по трубопроводу водно-топливной смеси с берегов реки Амбарной в районе разлива нефтепродуктов под Норильском
, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Норильский никель
".
Ранее власти региона заявили, что в месте разлива строится трубопровод длиной 35 километров для перекачки водно-топливной смеси и он будет готов к 27 июля.
"Сегодня началась перекачка водно-топливной смеси с берега реки Амбарной по трубопроводу", - сказал собеседник агентства, отметив, что на перекачку уйдет не менее 40 дней.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.