Под Норильском началась перекачка водно-топливной смеси по трубопроводу

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске

КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Началась перекачка по трубопроводу водно-топливной смеси с берегов реки Амбарной в районе разлива нефтепродуктов под Началась перекачка по трубопроводу водно-топливной смеси с берегов реки Амбарной в районе разлива нефтепродуктов под Норильском , сообщили РИА Новости в пресс-службе компании " Норильский никель ".

Ранее власти региона заявили, что в месте разлива строится трубопровод длиной 35 километров для перекачки водно-топливной смеси и он будет готов к 27 июля.

"Сегодня началась перекачка водно-топливной смеси с берега реки Амбарной по трубопроводу", - сказал собеседник агентства, отметив, что на перекачку уйдет не менее 40 дней.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.