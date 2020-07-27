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Почти двести мигрантов сбежали из центра по приему на Сицилии
Почти две сотни мигрантов в воскресенье совершили побег из центра по их приему и размещению на Сицилии, после ночных поисков вернуть обратно удалось больше... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:50
мигранты
лампедуза
сицилия
италия
в мире
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мигранты, лампедуза, сицилия, италия, в мире

Почти двести мигрантов сбежали из центра по приему на Сицилии

11:50 27.07.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии. Архивное фото
РИМ, 27 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Почти две сотни мигрантов в воскресенье совершили побег из центра по их приему и размещению на Сицилии, после ночных поисков вернуть обратно удалось больше половины.
Как сообщили журналистам представители правоохранительных органов, структуру, предназначенную для прохождения карантина, покинули 184 мигранта. Карабинеры и полиция искали их всю ночь. По состоянию на утро понедельника, пойманы 125 человек. Отмечается, что все оставшиеся беглецы ранее сдали отрицательный тест на коронавирус.
Местные СМИ подчеркивают, что за последний месяц это уже третий побег из учреждения для мигрантов на острове. Президент Сицилии Нелло Музумечи в связи с этим раскритиковал "импровизацию и поверхностный подход" центральных властей в решении проблемы миграции. "Я требую уважения для Сицилии. С ней нельзя обращаться как с колонией", - написал он в Facebook.
Мэр городка Кальтаниссетта, откуда совершен последний побег, объявил, что его центр не подходит для размещения мигрантов, и потребовал, чтобы власти перевели их в другое место.
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Поток мигрантов из Северной Африки на Сицилию резко увеличился с улучшением погоды после прихода лета. Центр по приему мигрантов на итальянском острове Лампедуза, который стал одним из символов нынешнего миграционного кризиса, переполнен в десять раз. При вместимости в 95 человек в нем находится около тысячи. Спасательные операции на море и высадки мигрантов на берег происходят ежедневно.
Согласно последним данным МВД Италии, за период с 1 января по 24 июля 2020 года в Италию морским путем прибыли 11,3 тысячи мигрантов. В 2019 году за аналогичный период этот показатель составлял 3,5 тысячи человек, в 2018 году –18 тысяч.
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МигрантыЛампедузаСицилияИталияВ мире
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