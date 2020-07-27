Почти двести мигрантов сбежали из центра по приему на Сицилии

Как сообщили журналистам представители правоохранительных органов, структуру, предназначенную для прохождения карантина, покинули 184 мигранта. Карабинеры и полиция искали их всю ночь. По состоянию на утро понедельника, пойманы 125 человек. Отмечается, что все оставшиеся беглецы ранее сдали отрицательный тест на коронавирус.

Местные СМИ подчеркивают, что за последний месяц это уже третий побег из учреждения для мигрантов на острове. Президент Сицилии Нелло Музумечи в связи с этим раскритиковал "импровизацию и поверхностный подход" центральных властей в решении проблемы миграции. "Я требую уважения для Сицилии. С ней нельзя обращаться как с колонией", - написал он в Facebook.