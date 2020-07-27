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В Молдавии аграрии вывели технику на трассы
Аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов Молдавии организовали манифестацию и вывели сельхозтехнику на трассы страны, они призывают власти оказать им... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:50
ион кику
молдавия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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ион кику, молдавия, в мире

В Молдавии аграрии вывели технику на трассы

11:50 27.07.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов Молдавии организовали манифестацию и вывели сельхозтехнику на трассы страны, они призывают власти оказать им помощь после потери урожая по причине засухи и града, передает Sputnik Молдова.
"Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации, в которой оказались сельхозники", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, по словам фермеров, главные беды в этом году случились из-за засухи и града. "Экономические агенты потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия. В итоге аграрии вывели технику на трассы страны, надеясь, что хоть так руководство страны их услышит", - добавляет Sputnik.
По данным агентства, на утреннем брифинге премьер Ион Кику заявил, что власти намерены выделить дополнительную помощь пострадавшим аграриям.
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
1 мая, 11:03
Додон заявил, что Молдавия может полностью запретить экспорт зерна
200412
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