https://ria.ru/20200727/1574971183.html
В Молдавии аграрии вывели технику на трассы
Аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов Молдавии организовали манифестацию и вывели сельхозтехнику на трассы страны, они призывают власти оказать им... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:50
2020-07-27T11:50
ион кику
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ион кику, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости.
Аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов Молдавии организовали манифестацию и вывели сельхозтехнику на трассы страны, они призывают власти оказать им помощь после потери урожая по причине засухи и града, передает Sputnik Молдова
.
"Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации, в которой оказались сельхозники", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, по словам фермеров, главные беды в этом году случились из-за засухи и града. "Экономические агенты потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия. В итоге аграрии вывели технику на трассы страны, надеясь, что хоть так руководство страны их услышит", - добавляет Sputnik.
По данным агентства, на утреннем брифинге премьер Ион Кику
заявил, что власти намерены выделить дополнительную помощь пострадавшим аграриям.