В Молдавии аграрии вывели технику на трассы

"Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации, в которой оказались сельхозники", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, по словам фермеров, главные беды в этом году случились из-за засухи и града. "Экономические агенты потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия. В итоге аграрии вывели технику на трассы страны, надеясь, что хоть так руководство страны их услышит", - добавляет Sputnik.