В ДНР сообщили о восстановлении двух поврежденных обстрелом водоводов

ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Коммунальщики восстановили два водовода канала "Северский Донец-Донбасс", поврежденных в результате обстрела, отремонтировать третий планируют в течение нескольких дней, сообщили в понедельник в пресс-службе минстроя и ЖКХ самопровозглашенной Коммунальщики восстановили два водовода канала "Северский Донец-Донбасс", поврежденных в результате обстрела, отремонтировать третий планируют в течение нескольких дней, сообщили в понедельник в пресс-службе минстроя и ЖКХ самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков 22 июля в районе Горловки были повреждены водоводы канала "Северский Донец-Донбасс". Подача воды на республику была сокращена на треть.

"Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала "Северский Донец-Донбасс", которые были повреждены в результате обстрела в районе Горловки. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы третьей нитки диаметром 2300 миллиметров. Работы планируют завершить и полностью восстановить водоснабжение в течение двух-трех дней", - говорится в сообщении пресс-службы минстроя ДНР.