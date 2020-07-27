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В ДНР сообщили о восстановлении двух поврежденных обстрелом водоводов
Коммунальщики восстановили два водовода канала "Северский Донец-Донбасс", поврежденных в результате обстрела, отремонтировать третий планируют в течение... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:45
ситуация в днр и лнр
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в мире
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353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире

В ДНР сообщили о восстановлении двух поврежденных обстрелом водоводов

11:45 27.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Коммунальщики восстановили два водовода канала "Северский Донец-Донбасс", поврежденных в результате обстрела, отремонтировать третий планируют в течение нескольких дней, сообщили в понедельник в пресс-службе минстроя и ЖКХ самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков 22 июля в районе Горловки были повреждены водоводы канала "Северский Донец-Донбасс". Подача воды на республику была сокращена на треть.
"Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала "Северский Донец-Донбасс", которые были повреждены в результате обстрела в районе Горловки. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы третьей нитки диаметром 2300 миллиметров. Работы планируют завершить и полностью восстановить водоснабжение в течение двух-трех дней", - говорится в сообщении пресс-службы минстроя ДНР.
"Северский Донец-Донбасс" – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.
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