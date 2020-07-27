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Эксперт оценил ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр
Автолюбители выиграют от введения ответственности организациям за проведение нелегального техосмотра, заявил РИА Новости председатель Всероссийского общества... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:41
осаго
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
осаго, общество

Эксперт оценил ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр

11:41 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра
Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Автолюбители выиграют от введения ответственности организациям за проведение нелегального техосмотра, заявил РИА Новости председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
С 27 июля в России введена уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Дополненная статья 171 УК РФ предусматривает за это штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или до шести месяцев ареста.
"Учитывая, что полис ОСАГО не купить без диагностической карты, то чем меньше будет на рынке всевозможных нелегальных историй, тем лучше будет для автомобилистов", - сказал Солдунов.
"Для проведения техосмотра организация должна оборудовать автосервис, чтобы иметь возможность проверять автомобили по всему диагностическому листу. После она подает заявку на аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков, те ее аккредитуют. Когда выдается диагностическая карта автомобиля, она сразу выдается в общую базу", - добавил эксперт.
Солдунов отметил, что возможны случаи, когда организация после продажи оборудования или переезда в другой сервис уже не имеет права проводить техосмотр, но продолжает это делать. Страдает в подобных ситуациях именно водитель, получающий "филькину грамоту", отмечает эксперт.
"В данной ситуации, я считаю, это деяние сознательное. Ты знаешь, что у тебя нет оборудования, нет разрешения, но ты продолжаешь этим заниматься. В этой ситуации наказание должно быть ужесточено", - подчеркнул он.
Выдача диагностических карт техосмотра
Вчера, 11:21
Автоэксперты оценили ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр
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