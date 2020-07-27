Эксперт оценил ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Автолюбители выиграют от введения ответственности организациям за проведение нелегального техосмотра, заявил РИА Новости председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

С 27 июля в России введена уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Дополненная статья 171 УК РФ предусматривает за это штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или до шести месяцев ареста.

"Учитывая, что полис ОСАГО не купить без диагностической карты, то чем меньше будет на рынке всевозможных нелегальных историй, тем лучше будет для автомобилистов", - сказал Солдунов.

"Для проведения техосмотра организация должна оборудовать автосервис, чтобы иметь возможность проверять автомобили по всему диагностическому листу. После она подает заявку на аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков, те ее аккредитуют. Когда выдается диагностическая карта автомобиля, она сразу выдается в общую базу", - добавил эксперт.

Солдунов отметил, что возможны случаи, когда организация после продажи оборудования или переезда в другой сервис уже не имеет права проводить техосмотр, но продолжает это делать. Страдает в подобных ситуациях именно водитель, получающий "филькину грамоту", отмечает эксперт.