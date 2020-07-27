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Метеоролог рассказал о похолодании, которое придет в Москву в пятницу
Первая половина недели в Москве будет с температурой выше нормы – до 25-27 градусов тепла, но в пятницу придет похолодание, которое может продлиться до середины РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:36
2020-07-27T11:36
александр синенков
поволжье
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, поволжье, москва, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Первая половина недели в Москве
будет с температурой выше нормы – до 25-27 градусов тепла, но в пятницу придет похолодание, которое может продлиться до середины следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Новости две: одна хорошая, вторая не очень. Дело в том, что потепление, которое мы так долго ожидали, с температурой в пределах 25-27 градусов, продержится практически до конца недели – это хорошая новость. Хотя кратковременные дожди и грозы не прекратятся, по-прежнему преимущественно в вечернее и послеполуденное время гроз будет много, иногда они даже могут быть очень сильными. Но тем не менее будет тепло, температура выше нормы", - рассказал Синенков.
По его словам, начиная с пятницы температура достаточно резко пойдет вниз, и снова начнется так называемое арктическое вторжение.
"То есть первые дни августа в столице и в центре Европейской части России в верхнем, впоследствии среднем, Поволжье
температура существенно понизится. В дневные часы это около 20 градусов, иногда даже около 20, иногда даже и до 20 доходить не будет, и дожди такие прохладные, похожие скорее на осенние, чем на летние. Есть основание полагать, что такая прохладная погода сохранится несколько дней, по крайней мере, до середины следующей недели", - отметил синоптик.
Метеоролог добавил, что ветер в первой половине текущей недели будет преимущественно южный, юго-западный, а в конце недели сменится на северо-западный, северный.