Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574969996.html
Метеоролог рассказал о похолодании, которое придет в Москву в пятницу
Первая половина недели в Москве будет с температурой выше нормы – до 25-27 градусов тепла, но в пятницу придет похолодание, которое может продлиться до середины РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:36
александр синенков
поволжье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574748431_0:329:3010:2022_1400x0_80_0_0_e591e7e23ca97da487f0290ad7ff2c3c.jpg
https://ria.ru/20200727/1574957962.html
https://ria.ru/20200727/1574954570.html
поволжье
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574748431_0:329:3010:2022_1400x0_80_0_0_e591e7e23ca97da487f0290ad7ff2c3c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574748431_281:0:3010:2047_1400x0_80_0_0_0edae204d2e3b3cf56003c0815568016.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574748431_801:0:2848:2047_1400x0_80_0_0_5971d4d1e4d21f31281002d900867bdb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, поволжье, москва, общество

Метеоролог рассказал о похолодании, которое придет в Москву в пятницу

11:36 27.07.2020
1345
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСадовое кольцо
Садовое кольцо
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Садовое кольцо. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первая половина недели в Москве будет с температурой выше нормы – до 25-27 градусов тепла, но в пятницу придет похолодание, которое может продлиться до середины следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Новости две: одна хорошая, вторая не очень. Дело в том, что потепление, которое мы так долго ожидали, с температурой в пределах 25-27 градусов, продержится практически до конца недели – это хорошая новость. Хотя кратковременные дожди и грозы не прекратятся, по-прежнему преимущественно в вечернее и послеполуденное время гроз будет много, иногда они даже могут быть очень сильными. Но тем не менее будет тепло, температура выше нормы", - рассказал Синенков.
Дождь в Москве
Вчера, 07:48
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
По его словам, начиная с пятницы температура достаточно резко пойдет вниз, и снова начнется так называемое арктическое вторжение.
"То есть первые дни августа в столице и в центре Европейской части России в верхнем, впоследствии среднем, Поволжье температура существенно понизится. В дневные часы это около 20 градусов, иногда даже около 20, иногда даже и до 20 доходить не будет, и дожди такие прохладные, похожие скорее на осенние, чем на летние. Есть основание полагать, что такая прохладная погода сохранится несколько дней, по крайней мере, до середины следующей недели", - отметил синоптик.
Метеоролог добавил, что ветер в первой половине текущей недели будет преимущественно южный, юго-западный, а в конце недели сменится на северо-западный, северный.
Роман Вильфанд
Вчера, 01:39
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
321103
Обсудить 0
Александр СиненковПоволжьеМоскваОбщество
Рекомендуем
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Украинский военный
В ДНР заявили о 43 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Роман Вильфанд
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
"Автодор" введет повышенные сезонные тарифы на платных трассах
Машина скорой помощи
В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали два человека
Антон Шипулин
Депутат Госдумы Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом
Газеты Ведомости. Архивное фото
Бывшие журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового СМИ
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор
"Сыну" робота "Федора" не доверят управлять космическим кораблем
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
Немецкий депутат прокомментировал отношение США к "Северному потоку — 2"
Крым. Гурзуф
Эксперты рассказали о ценах на отдых на Юге России в бархатный сезон
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Ростовской области
Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра
Эксперт оценил ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния