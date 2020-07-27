Метеоролог рассказал о похолодании, которое придет в Москву в пятницу

"Новости две: одна хорошая, вторая не очень. Дело в том, что потепление, которое мы так долго ожидали, с температурой в пределах 25-27 градусов, продержится практически до конца недели – это хорошая новость. Хотя кратковременные дожди и грозы не прекратятся, по-прежнему преимущественно в вечернее и послеполуденное время гроз будет много, иногда они даже могут быть очень сильными. Но тем не менее будет тепло, температура выше нормы", - рассказал Синенков.