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В ДНР заявили о 43 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 43 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщили в понедельник журналистам в представительстве... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:35
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о 43 нарушениях перемирия силовиками за неделю

11:35 27.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики 43 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, на предыдущей неделе украинские силовики 33 раза нарушили перемирие.
"С 20 по 27 июля вооруженные формирования Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 175 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов пострадал один мирный житель, повреждено 13 домов и два объекта инфраструктуры.
Флаг ДНР
Вчера, 02:05
В ДНР заявили о готовности реагировать на нарушения прекращения огня
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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