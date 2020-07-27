Бывшие журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшие журналисты " Бывшие журналисты " Ведомостей " начинают работу над новым онлайн-проектом VTimes, который стартует осенью, сообщается в заявлении на сайте запускающегося медиаресурса.

"Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по "Ведомостям" темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и другие. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр будет советником нового проекта (не инвестором и не менеджером)", — говорится в сообщении.

Тем не менее, как рассказал РИА Новости один из причастных к созданию проекта Александр Губский, команда VTimes уже на этой неделе начнет публиковать работы своих авторов в соцсетях.

"Мы с этой недели начнем публикацию в соцсетях колумнистов, наших собственных авторов, кто уже присоединился к проекту. <...> Ну это, что называется, чтобы не выпадать из информационного поля. И мы понимаем, что с уходом большой части журналистов <...> из "Ведомостей" у людей же потребность в этой информации никуда не делась. Поэтому мы хотим эту потребность удовлетворять, а параллельно будем "наращивать мясо" и осенью уже стартуем полноценно", — рассказал агентству журналист.

Он также отметил, что руководящие должности проекта пока не распределены. "Нам сейчас важно показать, что мы именно команда. А дальше, когда появится оргструктура, уже, соответственно, будем думать над должностями", — добавил в разговоре с РИА Новости Губский.

Подписи под заявлением поставили Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко "и другие".

Ранее пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".

До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.