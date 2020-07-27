https://ria.ru/20200727/1574969894.html
В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали два человека
Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в результате столкновения с легковой иномаркой в Губкине Белгородской области, сообщает в понедельник управление... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:35
2020-07-27T11:35
белгородская область
происшествия
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белгородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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белгородская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости.
Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в результате столкновения с легковой иномаркой в Губкине Белгородской области
, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
Авария произошла около 9 утра 27 июля в районе дома №39 на улице Севастопольская.
"Произошло столкновение автомобиля Kia Rio с автобусом Ford, следовавшим по городскому маршруту. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, 1975 г.р. при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу Ford под управлением водителя 1959 г.р", - говорится в сообщении.
В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров.
"В результате две пассажирки автобуса – женщины 1963 г.р. и 1959 г.р., получили травмы", - сообщает полиция.
По ее данным, остальные пассажиры за медицинской помощью пока не обращались.
Обстоятельства аварии устанавливаются.