В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали два человека

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в результате столкновения с легковой иномаркой в Губкине Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в результате столкновения с легковой иномаркой в Губкине Белгородской области , сообщает в понедельник управление МВД по региону.

Авария произошла около 9 утра 27 июля в районе дома №39 на улице Севастопольская.

"Произошло столкновение автомобиля Kia Rio с автобусом Ford, следовавшим по городскому маршруту. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, 1975 г.р. при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу Ford под управлением водителя 1959 г.р", - говорится в сообщении.

В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров.

"В результате две пассажирки автобуса – женщины 1963 г.р. и 1959 г.р., получили травмы", - сообщает полиция.

По ее данным, остальные пассажиры за медицинской помощью пока не обращались.