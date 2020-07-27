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Депутат Госдумы Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом
Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что он, его дочь, супруга и теща заразились коронавирусом. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:39
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РИА Новости
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Депутат Госдумы Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом

11:33 27.07.2020 (обновлено: 14:39 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкАнтон Шипулин
Антон Шипулин
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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Антон Шипулин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что он, его дочь, супруга и теща заразились коронавирусом.
"Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный", - написал Шипулин на своей странице в Instagram.
Он отметил, что до заболевания все члены семьи отдыхали в Сочи, сам Шипулин работал в Москве и приезжал к родным на выходные. По словам депутата, он, его дочь и теща переносят заболевание в легкой форме, жена госпитализирована.
"Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома", - подчеркнул он.
Антон Шипулин - российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. О завершении спортивной карьеры он объявил в конце 2018 года. В сентябре 2019 года Шипулин победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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