Депутат Госдумы Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом

"Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома", - подчеркнул он.