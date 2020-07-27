https://ria.ru/20200727/1574969551.html
Немецкий депутат прокомментировал отношение США к "Северному потоку — 2"
Провал действующего президента США Дональда Трампа на выборах осенью может привести к снятию претензий к "Северному потоку — 2", заявил журналистам в Берлине... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:30
2020-07-27T19:01
клаус эрнст
северный поток — 2
дональд трамп
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клаус эрнст, северный поток — 2, дональд трамп, германия, в мире
БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости.
Провал действующего президента США Дональда Трампа
на выборах осенью может привести к снятию претензий к "Северному потоку
— 2
", заявил журналистам в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике, представитель партии "Левые" Клаус Эрнст
.
"Спор о "Северном потоке — 2" демонстрирует, что американские политики пытаются отстаивать свои интересы без оглядки на союзников. Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС (с 1 июля по 31 декабря. — Прим. ред.), вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда — на то, Трампа могут не переизбрать", — заявил Эрнст.
Политик подчеркнул, что потрясен действиями американских властей в отношении европейского проекта "Северный поток — 2". Эрнст расценил их "как прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".
"Федеральное правительство резко осудило угрозу экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов, но официально мне пока не известны какие-либо контромеры. Однако все больше и больше политиков выступают за более жесткий подход", — добавил депутат.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступают США, продвигающие в странах Евросоюза свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ. Россия неоднократно заявляла, что проект носит исключительно коммерческий характер и сулит выгоду европейским партнерам.