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Немецкий депутат прокомментировал отношение США к "Северному потоку — 2"
Провал действующего президента США Дональда Трампа на выборах осенью может привести к снятию претензий к "Северному потоку — 2", заявил журналистам в Берлине... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:01
клаус эрнст
северный поток — 2
дональд трамп
германия
в мире
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353
60
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клаус эрнст, северный поток — 2, дональд трамп, германия, в мире

Немецкий депутат прокомментировал отношение США к "Северному потоку — 2"

11:30 27.07.2020 (обновлено: 19:01 27.07.2020)
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© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
© AP Photo / Frank Hormann
БЕРЛИН, 27 июл — РИА Новости. Провал действующего президента США Дональда Трампа на выборах осенью может привести к снятию претензий к "Северному потоку 2", заявил журналистам в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике, представитель партии "Левые" Клаус Эрнст.
"Спор о "Северном потоке — 2" демонстрирует, что американские политики пытаются отстаивать свои интересы без оглядки на союзников. Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС (с 1 июля по 31 декабря. — Прим. ред.), вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда — на то, Трампа могут не переизбрать", — заявил Эрнст.
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Давление все жестче. США перешли к угрозам подрядчикам "Севпотока-2"
Политик подчеркнул, что потрясен действиями американских властей в отношении европейского проекта "Северный поток — 2". Эрнст расценил их "как прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".
"Федеральное правительство резко осудило угрозу экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов, но официально мне пока не известны какие-либо контромеры. Однако все больше и больше политиков выступают за более жесткий подход", — добавил депутат.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступают США, продвигающие в странах Евросоюза свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ. Россия неоднократно заявляла, что проект носит исключительно коммерческий характер и сулит выгоду европейским партнерам.
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Клаус ЭрнстСеверный поток — 2Дональд ТрампГерманияВ мире
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