Немецкий депутат прокомментировал отношение США к "Северному потоку — 2"

"Спор о "Северном потоке — 2" демонстрирует, что американские политики пытаются отстаивать свои интересы без оглядки на союзников. Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС (с 1 июля по 31 декабря. — Прим. ред.), вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда — на то, Трампа могут не переизбрать", — заявил Эрнст.

Политик подчеркнул, что потрясен действиями американских властей в отношении европейского проекта "Северный поток — 2". Эрнст расценил их "как прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".

"Федеральное правительство резко осудило угрозу экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов, но официально мне пока не известны какие-либо контромеры. Однако все больше и больше политиков выступают за более жесткий подход", — добавил депутат.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.