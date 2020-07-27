В ЛДПР предложили проходить муниципальный фильтр через госуслуги

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий упростить процедуру прохождения "муниципального фильтра" кандидатами на должность главы региона, собирая подписи через портал Госуслуг, документ опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы Ярослав Нилов.
Изменения предлагаются в статью 37 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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В пояснительной записке отмечается, что недавно принятым законом предусмотрена возможность сбора подписей избирателей, участников референдума с использованием портала.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 37 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предлагается использовать федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона", - говорится в документе.
По мнению авторов, эти изменения позволят ускорить процедуру сбора, снизить расходы кандидата, а также препятствовать фальсификации подписей.
Муниципальный фильтр - процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на пост главы региона. Устанавливается законом в каждом субъекте в размере от 5% до 10% от общего количества муниципальных образований в регионе.
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