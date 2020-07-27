Фиби Уоллер-Бридж подтвердила, что у "Дряни" не будет продолжения

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фиби Уоллер-Бридж, автор и исполнительница главной роли в сериале "Дрянь", . Фиби Уоллер-Бридж, автор и исполнительница главной роли в сериале "Дрянь", подтвердила в интервью Mirror, что у сериала не будет продолжения.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе главной героини и возможном сиквеле, она сказала: "Нет, я думаю, что нам пора ее отпустить. Она очень устала".

По ее словам, шоу дошло до своего логического завершения.

Рассказывая о работе над сериалом и в качестве сценаристки, и в качестве актрисы, она уточнила, что ей сильно помогли режиссер и продюсер, которые были с ней предельно откровенны.

Ранее она говорила , что, возможно, вернется к "Дряни", когда ей исполнится 50 лет. Такой комментарий Фиби дала сразу после того, как стало известно, что третьего сезона у сериала не будет.