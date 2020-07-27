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Фиби Уоллер-Бридж подтвердила, что у "Дряни" не будет продолжения
Фиби Уоллер-Бридж, автор и исполнительница главной роли в сериале "Дрянь", подтвердила в интервью Mirror, что у сериала не будет продолжения. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:37
2020-07-27T12:37
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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что посмотреть , эмми, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости
. Фиби Уоллер-Бридж, автор и исполнительница главной роли в сериале "Дрянь", подтвердила
в интервью Mirror, что у сериала не будет продолжения.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе главной героини и возможном сиквеле, она сказала: "Нет, я думаю, что нам пора ее отпустить. Она очень устала".
По ее словам, шоу дошло до своего логического завершения.
Рассказывая о работе над сериалом и в качестве сценаристки, и в качестве актрисы, она уточнила, что ей сильно помогли режиссер и продюсер, которые были с ней предельно откровенны.
Ранее она говорила
, что, возможно, вернется к "Дряни", когда ей исполнится 50 лет. Такой комментарий Фиби дала сразу после того, как стало известно, что третьего сезона у сериала не будет.
Шоу закончили показывать в 2019 году. Уоллер-Бридж получила за него три премии "Эмми": за "лучшую женскую роль в комедийном сериале", за "лучший сценарий комедийного сериала" и "лучший комедийный сериал".