Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200727/1574969159.html
Фиби Уоллер-Бридж подтвердила, что у "Дряни" не будет продолжения
Фиби Уоллер-Бридж, автор и исполнительница главной роли в сериале "Дрянь", подтвердила в интервью Mirror, что у сериала не будет продолжения. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:37
что посмотреть
эмми
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/78/1557157801_217:0:826:343_1400x0_80_0_0_6553b05e860f35ffbdd4ecf6bb694c9b.jpg
https://ria.ru/20190923/1558985796.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/78/1557157801_217:0:826:343_1400x0_80_0_0_6553b05e860f35ffbdd4ecf6bb694c9b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155715/78/1557157801_228:0:749:391_1400x0_80_0_0_6eef42209f804677d477fcc3bc64d0df.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/78/1557157801_293:0:684:391_1400x0_80_0_0_d7feed4aaff3b109e1dc42a5835c52e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , эмми, кино и сериалы, новости культуры

Фиби Уоллер-Бридж подтвердила, что у "Дряни" не будет продолжения

12:37 27.07.2020
186
© Two Brothers Pictures (2016-2019)Кадр из сериала "Дрянь"
Кадр из сериала Дрянь
© Two Brothers Pictures (2016-2019)
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фиби Уоллер-Бридж, автор и исполнительница главной роли в сериале "Дрянь", подтвердила в интервью Mirror, что у сериала не будет продолжения.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе главной героини и возможном сиквеле, она сказала: "Нет, я думаю, что нам пора ее отпустить. Она очень устала".
По ее словам, шоу дошло до своего логического завершения.
Рассказывая о работе над сериалом и в качестве сценаристки, и в качестве актрисы, она уточнила, что ей сильно помогли режиссер и продюсер, которые были с ней предельно откровенны.
Ранее она говорила, что, возможно, вернется к "Дряни", когда ей исполнится 50 лет. Такой комментарий Фиби дала сразу после того, как стало известно, что третьего сезона у сериала не будет.
Шоу закончили показывать в 2019 году. Уоллер-Бридж получила за него три премии "Эмми": за "лучшую женскую роль в комедийном сериале", за "лучший сценарий комедийного сериала" и "лучший комедийный сериал".
Сериал Дрянь завоевал награду телеакадемии США Emmy в категории Лучший комедийный сериал
23 сентября 2019, 06:13Культура
Сериал "Дрянь" стал лучшим комедийным сериалом по версии "Эмми"
000001
Культурачто посмотретьЭммиКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Кадр из сериала Ира престолов
Миссандея рассказала, как ее защитила Дейнерис на съемке "Игры престолов"
Сериал Страна Лавкрафта
Опубликован трейлер сериала HBO "Страна Лавкрафта"
Кансай Ямамото
Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи
Южнокорейская группа BTS
Стало известно, когда выйдет новый сингл BTS на английском языке
Актер Джордж Клуни
СМИ: Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы снять сериал для студии Amazon
Кадр из сериала Ведьмак
На Netflix снимут приквел "Ведьмака"
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Илья Прусикин извинился перед Неттой Барзилай за то, побил ее рекорд
Кадр из клипа ARO - Shared Something With The Night
Дочь Оззи Осборна выложила в Сеть новую песню
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Поэтический марафон пройдет в день памяти Высоцкого
Вид на Калининград
В Калининграде открылся фестиваль "Балтийский онлайн-дебют"
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Посетители в операционном зале банка
Банки могут обязать сообщать гарантированную ставку по вкладам
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки
Ярославль
Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства
Здание Министерства иностранных дел России
МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния