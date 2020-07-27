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https://ria.ru/20200727/1574969148.html
Эксперты рассказали о ценах на отдых на Юге России в бархатный сезон
Отдых в бархатный сезон на Юге России обойдется туристам примерно на 20 процентов дешевле, чем туры в июле и августе, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, туры, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Эксперты рассказали о ценах на отдых на Юге России в бархатный сезон

11:33 27.07.2020
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© Фото : Александр АндреевКрым. Гурзуф
Крым. Гурзуф
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Отдых в бархатный сезон на Юге России обойдется туристам примерно на 20 процентов дешевле, чем туры в июле и августе, сообщает АТОР.
Большинство бронирований приходится на лето, а спрос на сентябрь или на так называемый бархатный сезон нельзя назвать ажиотажным. Туроператоры подтверждают, что интерес к путевкам на Юг России постепенно спадает. Большинство продаж относится к заездам в ближайшие даты.
Участники рынка отмечают, что в то время, как продажи летних туров постепенно завершаются, в период с сентября на курортах Юга России еще есть выбор мест в разных отелях, включая популярные.
При этом поездка на пляж в сентябре обойдется дешевле, чем в июле-августе: отели снижают цены на десять процентов на заезды до десятого сентября и до 30 процентов — к концу месяца, авиабилеты можно будет купить примерно до 20 процентов дешевле, чем в августе.
Этим летом цены на билеты по России уже ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В период 10-20 июля средний чек на авиабилеты по России составляет 7 357 рублей, в прошлом году – 8 723 рубля (на 15 процентов дороже).
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