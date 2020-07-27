Эксперты рассказали о ценах на отдых на Юге России в бархатный сезон

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Отдых в бархатный сезон на Юге России обойдется туристам примерно на 20 процентов дешевле, чем туры в июле и августе, Отдых в бархатный сезон на Юге России обойдется туристам примерно на 20 процентов дешевле, чем туры в июле и августе, сообщает АТОР.

Большинство бронирований приходится на лето, а спрос на сентябрь или на так называемый бархатный сезон нельзя назвать ажиотажным. Туроператоры подтверждают, что интерес к путевкам на Юг России постепенно спадает. Большинство продаж относится к заездам в ближайшие даты.

Участники рынка отмечают, что в то время, как продажи летних туров постепенно завершаются, в период с сентября на курортах Юга России еще есть выбор мест в разных отелях, включая популярные.

При этом поездка на пляж в сентябре обойдется дешевле, чем в июле-августе: отели снижают цены на десять процентов на заезды до десятого сентября и до 30 процентов — к концу месяца, авиабилеты можно будет купить примерно до 20 процентов дешевле, чем в августе.