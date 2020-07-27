В жилом доме в Киеве прогремел взрыв

Вид на площадь Независимости в Киеве . Архивное фото

Вид на площадь Независимости в Киеве

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Неизвестный предмет взорвался в жилом доме в Неизвестный предмет взорвался в жилом доме в Киеве , пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции подольского района украинской столицы Анна Страшок.

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего", - цитирует Страшок издание " Украинская правда ".

Она добавила, что полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным издания, в результате взрыва повреждена внутренняя отделка дома и выбиты окна.

На прошлой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о "минировании", в частности, 21 июля пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская". Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.