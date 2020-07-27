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Бизнес не должен сталкиваться с искусственными барьерами, заявил Мишустин
Государство должно помогать бизнесу, а не создавать искусственные барьеры. этот подход сохранится и в дальнейшем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:18
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михаил мишустин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика

Бизнес не должен сталкиваться с искусственными барьерами, заявил Мишустин

11:18 27.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государство должно помогать бизнесу, а не создавать искусственные барьеры. этот подход сохранится и в дальнейшем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Как я уже говорил, выступая с отчетом в Государственной думе, государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит наша задача помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ
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