https://ria.ru/20200727/1574968600.html
Бизнес не должен сталкиваться с искусственными барьерами, заявил Мишустин
Государство должно помогать бизнесу, а не создавать искусственные барьеры. этот подход сохранится и в дальнейшем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:18
2020-07-27T11:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200725/1574902065.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, экономика