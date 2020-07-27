Бизнес не должен сталкиваться с искусственными барьерами, заявил Мишустин

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государство должно помогать бизнесу, а не создавать искусственные барьеры. этот подход сохранится и в дальнейшем, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Как я уже говорил, выступая с отчетом в Государственной думе, государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит наша задача помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем", - сказал он на совещании с вице-премьерами.