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Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии получил 12 лет колонии за взятки
Экс-заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина приговорили к 12 годам колонии усиленного режима по делу о коррупции, передал... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:57
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Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии получил 12 лет колонии за взятки

11:17 27.07.2020 (обновлено: 13:57 27.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоАндрей Втюрин в суде
Андрей Втюрин в суде
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Втюрин в суде. Архивное фото
МИНСК, 27 июл — РИА Новости. Экс-заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина приговорили к 12 годам колонии усиленного режима по делу о коррупции, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
Втюрина лишили звания полковника. Кроме того, у него конфискуют незаконно полученные средства.
Обвинение настаивало на 14 годах. Прокурор отмечал, что хотя Втюрин на суде признал себя виновным, "фактически свою вину в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки не признал".

Подробности процесса

Масштабное дело о нарушениях при поставках в республику телекоммуникационного оборудования суд начал рассматривать в марте. Фигурантами проходят двое россиян и еще 14 человек, в том числе банкиры и бизнесмены.
Втюрина обвинили в незаконном получении около 190 тысяч долларов, а также в подстрекательстве к даче взятки. Всего у фигурантов изъяли более 1,65 миллиона долларов, 62 тысячи евро и свыше килограмма золота.
Несколько обвиняемых оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и вернув доход, полученный преступным путем.
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Так, двое россиян — Владимир Казанцев и Виталий Горбачев (представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком") — сообщили, что передавали Втюрину деньги за содействие их структурам в заключении договоров с оператором "Белтелеком".
Казанцев полностью признал свою вину, Горбачев — частично. Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы. При этом в связи с амнистией и с учетом срока нахождения под арестом их освободили.
Среди других фигурантов дела — бывший генеральный директор "Белтелекома", за получение взяток его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще по семь с половиной лет получили бывший председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович и экс-заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный.
Остальным фигурантам назначили различные наказания — от штрафа и ограничения свободы до лишения свободы на три-шесть лет.
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