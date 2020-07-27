МЧС намерено наградить спасшего тонувшую женщину пермяка

Как добавили в ведомстве, Павлов хорошо плавает, так как 5 лет занимался этим видом спорта. При спасении девушки, которая потеряла в воде сознание, он удерживал ее на груди и на спине плыл к берегу. У набережной к нему на помощь подплыли два человека (один из них Илья Демин). Моментально к операции по спасению подключились еще около 30 человек.