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МЧС намерено наградить спасшего тонувшую женщину пермяка
Пермяка Романа Павлова, участвовавшего в спасении тонувшей в Каме женщины, планируется наградить, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия

МЧС намерено наградить спасшего тонувшую женщину пермяка

11:16 27.07.2020 (обновлено: 11:40 27.07.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Пермскому краюРоман Павлов, спасший девушку из реки Кама в Перми
Роман Павлов, спасший девушку из реки Кама в Перми
© Фото : ГУМЧС России по Пермскому краю
Роман Павлов, спасший девушку из реки Кама в Перми
ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Пермяка Романа Павлова, участвовавшего в спасении тонувшей в Каме женщины, планируется наградить, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.
В субботу, 25 июля, в Перми на набережной реки Кама местные жители выстроились живой цепью, чтобы вытянуть из воды на скользкий и высокий берег тонувшую женщину. До этого услышал ее крики, бросился в воду, спас и приплыл с ней к набережной Роман Павлов.
"Молодой человек, участвовавший в спасении женщины, планируется к награждению. Готовятся документы. Процесс занимает до нескольких месяцев. МЧС выражает благодарность всем участникам спасательной операции. Личности участников устанавливаются", — пояснили в пресс-службе ГУМЧС.
Как добавили в ведомстве, Павлов хорошо плавает, так как 5 лет занимался этим видом спорта. При спасении девушки, которая потеряла в воде сознание, он удерживал ее на груди и на спине плыл к берегу. У набережной к нему на помощь подплыли два человека (один из них Илья Демин). Моментально к операции по спасению подключились еще около 30 человек.
По данным МЧС, спасенной около 30 лет.
Сотрудники МЧС
10 июля, 14:09
МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПермьПроисшествия
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