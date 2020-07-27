Дегтярев предупредил министров об ответственности за каждый рубль

ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил местных министров о персональной ответственности за каждый рубль, привлеченный из федерального бюджета, сообщается на сайте краевого правительства.

Дегтярев в понедельник провел совещание, где обсуждались итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года.

"Врио губернатора края Михаил Дегтярёв поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет. При этом каждый руководитель также будет нести персональную ответственность и за возврат средств в федеральный бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дегтярев намерен расставаться с министрами, которые допустят неосвоение средств федерального бюджета. "Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства. Это нужно для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. Люди должны понимать, где и что мы строим", - цитируются в сообщении слова Дегтярёва.

По информации и.о. министра финансов края Валентина Костюшина, с начала года доходы регионального бюджета составили 63,5 миллиарда рублей, что выше на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что в этот период произошел рост расходов, все социальные обязательства правительство края перед населением выполнило. Ключевые статьи расходов – оплата труда работников бюджетной сферы, выплата пособий гражданам, тарифное регулирование и другое.

"Хабаровскому краю в первом полугодии было перечислено из федеральной казны 18,7 миллиарда рублей, эта сумма почти в два раза больше, чем в 2019 году. Основные средства были направлены на реализацию национальных проектов на территории Хабаровского края. На финансирование мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации коронавирусной инфекции на территории края регион получил чуть более 4 миллиардов рублей, более 800 миллионов за счет краевого бюджета. Средства пошли на оснащение коечного фонда, средства индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, социальные выплаты", - добавили в краевом правительстве.