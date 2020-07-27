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Дегтярев предупредил министров об ответственности за каждый рубль
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил местных министров о персональной ответственности за каждый рубль, привлеченный из федерального... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:15
михаил дегтярев
хабаровский край
экономика
политика
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михаил дегтярев, хабаровский край, экономика, политика

Дегтярев предупредил министров об ответственности за каждый рубль

11:15 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин Михаил Дегтярев
 Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил местных министров о персональной ответственности за каждый рубль, привлеченный из федерального бюджета, сообщается на сайте краевого правительства.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".
Дегтярев в понедельник провел совещание, где обсуждались итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года.
"Врио губернатора края Михаил Дегтярёв поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет. При этом каждый руководитель также будет нести персональную ответственность и за возврат средств в федеральный бюджет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дегтярев намерен расставаться с министрами, которые допустят неосвоение средств федерального бюджета. "Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет, расстаемся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства. Это нужно для того, чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений. Люди должны понимать, где и что мы строим", - цитируются в сообщении слова Дегтярёва.
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По информации и.о. министра финансов края Валентина Костюшина, с начала года доходы регионального бюджета составили 63,5 миллиарда рублей, что выше на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что в этот период произошел рост расходов, все социальные обязательства правительство края перед населением выполнило. Ключевые статьи расходов – оплата труда работников бюджетной сферы, выплата пособий гражданам, тарифное регулирование и другое.
"Хабаровскому краю в первом полугодии было перечислено из федеральной казны 18,7 миллиарда рублей, эта сумма почти в два раза больше, чем в 2019 году. Основные средства были направлены на реализацию национальных проектов на территории Хабаровского края. На финансирование мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации коронавирусной инфекции на территории края регион получил чуть более 4 миллиардов рублей, более 800 миллионов за счет краевого бюджета. Средства пошли на оснащение коечного фонда, средства индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, социальные выплаты", - добавили в краевом правительстве.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Кроме того, отмечается, что в июне регион получил первый транш федеральных средства в размере 1,7 миллиарда рублей на компенсацию снижения доходов краевого бюджета. В ближайшее время ожидается получение уже второй дотации – 1,3 миллиарда рублей. Это поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона, частично снизив последствия сложившейся экономической ситуации.
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Михаил ДегтяревХабаровский крайЭкономикаПолитика
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