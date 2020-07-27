Эксперт оценил ужесточение наказания за нелегальный техосмотр

По его словам, сейчас распространена практика, когда талон техосмотра приобретается со страховкой без осмотра транспортного средства. В связи с этим вся процедура превратилась в профанацию, отметил Балакирев.

С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.