https://ria.ru/20200727/1574968102.html
Эксперт оценил ужесточение наказания за нелегальный техосмотр
Ужесточение наказания за проведение нелегального техосмотра является первым шагом к возрождению технического контроля автомобилей, заявил автоэксперт Владимир... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:11
2020-07-27T11:11
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авто
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, авто, общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ужесточение наказания за проведение нелегального техосмотра является первым шагом к возрождению технического контроля автомобилей, заявил автоэксперт Владимир Балакирев.
По его словам, сейчас распространена практика, когда талон техосмотра приобретается со страховкой без осмотра транспортного средства. В связи с этим вся процедура превратилась в профанацию, отметил Балакирев.
"Мы потеряли этот институт в принципе и если говорить о каком-то возрождении в понимании необходимости технического контроля транспортных средств, то, я думаю, первый шаг сделан", - сказал специалист в комментарии "Звезде
".
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.