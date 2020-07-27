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Путешествия по России не станут дешевле после пандемии, считают эксперты
Сфера туризма после пандемии столкнется с цифровизацией, развитием экологического направления и ростом числа самостоятельных путешествий, при этом туризм по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:11
россия
туризм
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, туризм, общество

Путешествия по России не станут дешевле после пандемии, считают эксперты

11:11 27.07.2020
354
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сфера туризма после пандемии столкнется с цифровизацией, развитием экологического направления и ростом числа самостоятельных путешествий, при этом туризм по России дешевле не станет, считают эксперты отрасли, опрошенные в ходе исследования АНО "Россия - страна возможностей".
Результаты исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости, показали, что пандемия коронавируса значительно повлияет на развитие туристической отрасли России. Так, большинство опрошенных экспертов (62%) уверены, что сферу туризма ждут цифровизация и уход от личных контактов – покупка туров через приложения, онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы.
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Специалисты ожидают, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться "зеленый", экологический туризм (63%) и инфраструктура для самостоятельных путешествий, в том числе автомобильных (69%). Кроме того, каждый второй респондент предполагает, что пожилые люди будут путешествовать значительно реже из-за опасений за свое здоровье.
Порядка 38% специалистов индустрии опасаются, что в ближайшее время жители России будут экономить на отпуске из-за последствий пандемии. Еще 8% считают, что туристы станут путешествовать реже, опасаясь заражения. В то, что внутренние путешествия станут доступнее по цене, верят лишь 2% экспертов.
При этом 83% руководителей в сфере туризма сказали, что им не пришлось увольнять сотрудников во время пандемии. Из них 18% сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки. 15% использовали собственные средства для выплаты зарплаты работникам, столько же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Сократить зарплаты пришлось 29% представителям отрасли, еще 6% перепрофилировали свой бизнес, продолжив работать с той же командой.
В предложенных государством мерах поддержки заинтересованы примерно половина опрошенных – 28% уже их использует, 18% планируют начать. Еще 8% сообщили, что у них нет в этом необходимости, 16% только собираются изучить этот вопрос. 30% сказали, что у них нет возможности воспользоваться предложенными мерами поддержки.
Большинство сотрудников туристического сектора стараются сделать путешествия безопаснее: 46% обеспечивают туристов дополнительными средствами защиты, 28% временно сократили количество клиентов, 7% тестируют путешественников на коронавирус. Только пятая часть работает как и раньше.
Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. При этом лишь 2% сотрудников сферы гостеприимства считают, что внутренний туризм в России соответствует всем мировым стандартам сервиса. Большая часть респондентов (58%) высказали мнение, что в России пока недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг. По мнению участников исследования, исправить ситуацию может нацпроект по поддержке внутреннего туризма – о его необходимости заявили 95% респондентов.
Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" совместно с экспертами конкурса "Мастера гостеприимства" проводили исследование 10-22 июля этого года среди 576 представителей индустрии туризма и гостеприимства. В исследовании приняли участие представители всех федеральных округов и сфер туризма – гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности, туроператоры, логисты, сотрудники event-менеджмента, а также экскурсоводческой, музейной и переводческой сфер.
Сочи
10 июля, 10:47Распространение нового коронавируса
В ВОЗ оценили риски внутреннего туризма в России
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РоссияТуризмОбщество
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