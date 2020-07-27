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Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
Проведение выборов президента для Белоруссии вторично, главное – сосредоточить усилия на уборочной кампании, заявил в понедельник глава республики Александр... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:46
александр лукашенко
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353
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александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии

11:10 27.07.2020 (обновлено: 11:46 27.07.2020)
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© AP Photo / BelTA Pool/Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко проверяет созревание зерновых культур на поле в Шкловском районе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проверяет созревание зерновых культур на поле в Шкловском районе
© AP Photo / BelTA Pool/Andrei Stasevich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проверяет созревание зерновых культур на поле в Шкловском районе. Архивное фото
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Проведение выборов президента для Белоруссии вторично, главное – сосредоточить усилия на уборочной кампании, заявил в понедельник глава республики Александр Лукашенко.
"Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь (на уборке урожая – ред.). Выборы - это уже вторично", - заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Несвижский район Минской области. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.
Как отметил Лукашенко, кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда. "И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы", - заявил глава государства.
Белорусы будут выбирать президента 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. В настоящее время в республике проходит период предвыборной агитации, он продлится по 8 августа включительно.
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Александр ЛукашенкоМинская областьМинскБелоруссияВ мире
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