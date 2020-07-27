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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:52
михаил мишустин
общество
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и как это облегчает? Кто заставит работодателя брать их? Тем более, к примеру, 65+ у нас в регионе с апреля и до сих пор сидят на больничном по ковиду.. И я понимаю работодателей - зачем им такие сотрудники, которые не работают?
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РИА Новости
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353
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михаил мишустин, общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

11:10 27.07.2020 (обновлено: 11:52 27.07.2020)
363516
© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 27 июл РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
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По словам Мишустина, деньги распределяли из бюджетов этих регионов, что "затягивало и усложняло" процесс.
"Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография", — отметил он.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. Всего с 2020 по 2024 год из федерального бюджета субъектам выделят по два миллиарда рублей на такие образовательные программы для матерей в декрете.
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287679922170
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Популярные комментарии
и как это облегчает? Кто заставит работодателя брать их? Тем более, к примеру, 65+ у нас в регионе с апреля и до сих пор сидят на больничном по ковиду.. И я понимаю работодателей - зачем им такие сотрудники, которые не работают?
27 июля, 11:54
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