В Кирове возбудили дело о вандализме из-за осквернения Вечного огня

"По требованию прокуратуры Кировской области отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по городу Кирову проведена доследственная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле лично у прокурора области", - говорится в сообщении областной прокуратуры.