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В Кирове возбудили дело о вандализме из-за осквернения Вечного огня
Уголовное дело о вандализме возбуждено в Кирове на двух девушек, сушивших одежду возле Вечного огня, сообщает прокуратура Кировской области. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T11:50
кировская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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кировская область, происшествия

В Кирове возбудили дело о вандализме из-за осквернения Вечного огня

11:10 27.07.2020 (обновлено: 11:50 27.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Уголовное дело о вандализме возбуждено в Кирове на двух девушек, сушивших одежду возле Вечного огня, сообщает прокуратура Кировской области.
Ранее в местных СМИ были опубликованы фотографии из группы "Злой кировчанин" в соцсети "ВКонтакте" двух молодых женщин, которые после дождя сушили вещи у Вечного огня в парке Победы в Кирове. Однако позже вызвавший возмущение пользователей пост удалили.
"По требованию прокуратуры Кировской области отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по городу Кирову проведена доследственная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле лично у прокурора области", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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