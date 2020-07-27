В Кирове возбудили дело о вандализме из-за осквернения Вечного огня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Уголовное дело о вандализме возбуждено в Кирове на двух девушек, сушивших одежду возле Вечного огня, сообщает прокуратура Кировской области.
Ранее в местных СМИ были опубликованы фотографии из группы "Злой кировчанин" в соцсети "ВКонтакте" двух молодых женщин, которые после дождя сушили вещи у Вечного огня в парке Победы в Кирове. Однако позже вызвавший возмущение пользователей пост удалили.
"По требованию прокуратуры Кировской области отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по городу Кирову проведена доследственная проверка, по результатам которой… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле лично у прокурора области", - говорится в сообщении областной прокуратуры.